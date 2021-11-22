ريال مدريد وبايرن يخططان لخطف جواهر برشلونة

يبدو أن التألق الملحوظ لنجوم نادي برشلونة الإسباني الشباب قد جذب بالفعل أنظار كبار أوروبا، تحديدًا ناديي بايرن ميونخ الألماني، وريال مدريد.

وفي الآونة الأخيرة، ومع عدم قدرة برشلونة على ضم نجوم بقيم عالية، اتجه الفريق الكتالوني إلى اللاعبين الشباب وخريجي أكاديمية "لا ماسيا"، الذين يدعمون الفريق الأول تحت قيادة المدرب الجديد تشافي هيرنانديز.

بايرن ميونخ وريال مدريد يراقبان أهدافًا مختلفة في صفوف برشلونة، حيث يضع البافاري عينيه على بيدري نجم الوسط، فيما يراقب "الميرنجي" تطور إلياس أخوماش جناح "البلوجرانا".

كيف سيتحرك بايرن لضم بيدري؟

برشلونة قام مؤخرًا بتمديد عقد بيدري حتى 2026، مع وضع شرط جزائي تصل قيمته إلى مليار يورو.

من حيث المبدأ فإن تلك القيمة ستكون بمثابة الدرع الذي يمنع أي فريق في العالم من التفكير في التحرك نحو التعاقد مع بيدري.

لكن صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ يرغب في الحصول على خدمات بيدري، الذي توج مؤخرًا بجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في أوروبا.

ويدرك ممثلو اللاعب اهتمام بايرن ميونخ البالغ بالحصول على خدماته، مع استعداد النادي البافاري على تقديم أربعة أضعاف راتبه مع برشلونة.

تقارير كشافي بايرن عن بيدري مبشرة للغاية، ولذلك سيكون قادة البافاري مستعدين لجعل اللاعب أغلى صفقة في تاريخ النادي.

ودفع بايرن ميونخ 80 مليون يورو للحصول على خدمات لوكاس هيرنانديز قبل عامين من أتلتيكو مدريد، ليكون أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وينوي بايرن ضم بيدري خلال يناير المقبل، أو الانتظار حتى الصيف القادم للتعاقد معه.

ما هو موقف بيدري مع عرض بايرن ميونخ؟

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن بيدري في الوقت الحالي هو من أوقف أي نوع من التحركات، لأنه يشعر براحة كبيرة في برشلونة.

ويرغب بيدري أن يواصل النمو في ملعب "كامب نو"، واللعب تحت قيادة تشافي.

ما هو موقف برشلونة من التحرك المحتمل؟

اهتمام بايرن ميونخ بضم بيدري حقيقي وملموس، وسيكون من الضروري معرفة ما إذا كان برشلونة سيقبل إتمام الصفقة.

وقد يكون برشلونة مجبرًا على قبول عرض قوي من بطل ألمانيا للحصول على بعض المتنفس في وضعه المالي الدقيق للغاية حاليًا.

من هو اللاعب الذي أراد ريال مدريد ضمه من برشلونة؟

وعلى الجانب الآخر، فإن ألياس أخوماش جناح برشلونة الشاب، كان المفاجأة الكبرى في أول مباراة يقودها تشافي هيرنانديز مع الفريق.

أخوماش لعب مباراة برشلونة ضد إسبانيول أساسيًا، ويبدو أنه سيكون رهان تشافي في هذه المرحلة.

صحيفة "as" نقلت تصريحات ممثل اللاعب، والذي أكد أن ريال مدريد قدم عرضًا لضم أخوماش عندما قرر برشلونة إبعاد اللاعب عن أكاديمية "لا ماسيا".

وقال وكيل إلياس أخوماش: "لم يكن من المنطقي بالنسبة لي أن يتم طرده عندما كان طفلًا، في الحياة نرتكب أخطاءً أحيانًا".

وأضاف: "رأيته يلعب وتعجبت، وأخبرني جوردي رورا أنه لم يفهم خروج إلياس من برشلونة، لقد عاد في النهاية، لأنه يحب النادي".

وقبل عودته إلى برشلونة، تلقى إلياس عرضًا من ريال مدريد في محاولة لضمه.

وقال وكيل اللاعب الشاب في ختام حديثه: "ريال مدريد أراد الاستيلاء على إلياس، وكانت هناك فرقة أوروبية أخرى مهتمة، لكنه اختار العودة إلى برشلونة".

اقرأ أيضًا

إيسكو يكتب السطر الأخير مع مدريد بتصرفه الغريب أمام غرناطة!

سرقة ريال مدريد ومجانيات يوفنتوس .. "بلاك فرايداي" سوق الانتقالات

صدمة .. محاولة لسرقة قلب مارادونا من قبره!