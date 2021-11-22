صدمة .. محاولة لسرقة قلب مارادونا من قبره!

في 25 نوفمبر 2020، توفي أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا عن عمر يناهز 60 عامًا، وعلى مدار عام كامل، ما زالت أخبار أسطورة "الألبيسيليستي" تتصدر العناوين.

أحدث الأخبار جاءت بعد قيام الطبيب والصحفي نيلسون كاسترو بنشر كتاب عنوانه: "صحة دييجو: القصة الحقيقية"، يكشف فيه التفاصيل الطبية لأسطورة الأرجنتين، حيث أكد على وجود محاولة لسرقة قلب مارادونا.

الكتاب، حسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، يعد تحقيقًا متعمقًا أجراه كاسترو، حيث تمكن المؤلف من الوصول إلى ملفات سرية، وأجرى مقابلات مع شهود غير معروفين، واستخدم وثائق غير منشورة.

وكشف كاسترو أن مارادونا لم يكن يسيطر على طعامه وروتينه اليومي، مع مشاكل في إدمان أي شيء يمكن أن يضر صحته وجسده، وقضاء أكثر من يوم كامل دون النهوض من السرير.

محاولة لسرقة قلب مارادونا!

وكشف كاسترو عن وجود مجموعة من لاعبي الجمباز الشجعان، الذين خططوا لاقتحام قبر مارادونا واستخراج قلبه.

وأكد الطبيب أن العمل لم يتم، بسبب جرأته الزائدة عن الحد، ثم اكتشاف أن قلب مارادونا كان قد تم استخراجه بالفعل لتشريحه، لأنه كان عضوًا مهمًا في تحديد سبب وفاة الأسطورة، وأن مارادونا قد دفن بلا قلب.

قلب بوزن نصف كيلو!

وأكد كاسترو أن قلب مارادونا كان أكبر من المعتاد، حيث أن وزن القلب الطبيعي يزن عادة 300 جرام، لكن قلب مارادونا وصل إلى 500 جرام.

ورغم أن مارادونا كان يتمتع بقلب رياضي، لكن كبر حجم قلب أسطورة الأرجنتين كان بسبب حالته الطبية التي عانى منها.

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