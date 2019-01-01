قلق في ريال مدريد حول لحاق هازارد بالكلاسيكو

هل يخسر ريال مدريد خدمات هازارد في الكلاسيكو؟

أقلق إيدين هازارد، لاعب ريال مدريد، جمهور النادي الملكي بعد ظهوره في عشاء الفريق مساء أمس، الأربعاء، مرتكزًا على عكازه وغير قادر على المشي.

لاعبو ريال مدريد أقاموا حفل عشاء مساء أمس بمناسبة اقتراب أعياد الميلاد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ هازارد حضر الحفل في سيارة تيبو كورتوا ولم يكن قادرًا على المشي وظهر بوضوح تفاقم الإصابة في منطقة الكاحل، كما اعتمد على عكازه للتحرك.

وأوضحت الصحيفة أنّه كان من المفترض عودة البلجيكي بعد 10 أيام فقط ولكن مرّ حتى الآن 8 أيام على إصابته أمام باريس سان جيرمان ولا يبدو أي تحسن على حالته.

وقد لا يتمكن صاحب الـ 28 عامًا من المشاركة في مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم 18 ديسمبر المقبل بل قد تتعقد الأمور لتجعله يبتعد عن الملاعب حتى بداية العام الجديد.

هازارد لا يزال يتدرب في الصالة الرياضية ويتعامل بحذر مع الإصابة تجنبًا لأي انتكاسة قد تؤثر على مستواه في الموسم الحالي.

جدير بالذكر أنّ لاعب تشيلسي السابق انضم إلى صفوف ريال مدريد مقابل 100 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون أخرى حوافز إضافية ليكون بين أغلى صفقات الفريق الملكي على الإطلاق.

ولم يُكمل هازارد مباراة باريس سان جيرمان في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا وخرج متأثرًا بالإصابة.