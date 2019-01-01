رسميًا .. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

نادي ريال مدريد الإسباني يعلن تفاصيل إصابة لاعبه البلجيكي إدين هازارد في مواجهة باريس سان جيرمان.

أعلن نادي ريال مدريد بشكل رسمي عن تفاصيل إصابة لاعبه إدين هازارد التي تعرض لها في مباراة الفريق الأخيرة أمام باريس سان جيرمان مساء الأمس.

جاء هذا في بيان رسمي نشره النادي قبل قليل وأكد من خلاله أن اللاعب خضع لفحوصات خاصة لدى الخدمات الطبية للنادي في الساعات الماضية.

وكتب النادي في البيان: "بعد خضوع لاعبنا إدين هازارد للفحوصات عن طريق خدمات النادي الطبية تم تشخيص إصابته بكدمة خارجية في الكاحل بقدمه اليمنى، وننظر في الوقت الحالي".

وكان هازارد قد تعرض للإصابة في مواجهة ريال مدريد مساء الأمس أمام نظيره باريس سان جيرمان على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وأشارت تقارير صحفية بعد المباراة لوجود إصابة قوية لدى هازارد قد تبعده عن الملاعب لمدة أسابيع لكن الأمور تبدو مختلفة الآن بعد ذلك التقرير الطبي، وذكرت صحيفة "آس" أنه لن يغيب أكثر من ١٠ أيام وسيتواجد في لقاء الكلاسيكو ضد برشلونة.

وتعادل ريال مدريد مساء الأمس في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ليبقى في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته ويحسم باريس سان جيرمان صعوده في الصدارة.

جدير بالذكر أن هازارد كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في مطلع الموسم الجاري قادمًا من تشيلسي وسجل هدف وحيد وصنع أربعة في كل البطولات.