"لا تعبث أيها الوغد" .. نيكو ويليامز يُجيب على إمكانية الانتقال لريال مدريد!

جناح بيلباو ارتبط مؤخرًا بالعملاق المدريدي

على الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية، إلا أن الجدل لا يزال مثارًا حول مستقبل الجناح الإسباني نيكو ويليامز، مع ظهور أنباء عن اهتمام من ريال مدريد.

الدولي الإسباني كان الهدف الرئيسي لبرشلونة بالميركاتو الصيفي الماضي، لكنه قرر البقاء مع بيلباو لمدة موسم آخر، ليؤجل حلم اللعب للنادي الكتالوني الذي حاول بشتى الطرق الحصول على خدماته.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" سلطت الواقعة على موقف حدث لويليامز خلال التدريب المفتوح لمنتخب إسبانيا، وذلك أثناء توقيعه على القمصان للمشجعين، حيث قال أحدهم له:"أراك في مدريد العام المقبل يا نيكو".

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وجاء رد جناح بيلباو سريعًا، وقال له بصورة ودية:"لا تعبث أيها الوغد".

وكانت بعض الأنباء قد ظهرت مؤخرًا حول اهتمام ريال مدريد بضم نيكو ويليامز، وأشارت شبكة "ESPN" الأمريكية إلى أن اللاعب الشاب يأتي كخطة بديلة للميرينجي في حالة رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي الصيف القادم.

يذكر أن ويليامز يتواجد حاليًا مع منتخب إسبانيا، بطل يورو 2024، استعدادًا للعب أمام صربيا يوم 5 سبتمبر الجاري وسويسرا يوم 8 من نفس الشهر، ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.