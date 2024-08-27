خطة بديلة "تقهر برشلونة" .. ريال مدريد يؤمن نفسه حال رحيل فينيسيوس للدوري السعودي

"مسؤولون من السعودية تواصلوا مع ريال مدريد بالفعل"

كشفت تقارير صحفية، عن الخطة البديلة التي تجهزها إدارة نادي ريال مدريد، حال موافقة النجم البرازيلي على العرض الفلكي المقدم من الدوري السعودي للمحترفين.

وذكرت شبكة "ESPN" الإسبانية، أن الجناح البرازيلي لديه عرض ضخم بقيمة مليار دولار من الدوري السعودي، الأمر الذي سيجعله الرياضي الأعلى أجرًا في العالم.

ووفقًا لبرنامج "إل شيرينجيتو"، فإن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد، استقر على أنه في حالة رحيل فينيسيوس جونيور عن النادي الملكي، سيكون نيكو ويليامز، جناح أتلتيكو بيلباو ومنتخب إسبانيا، بديلاً له في النادي الملكي.

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وأضاف: "مسؤولون من السعودية تواصلوا مع ريال مدريد بالفعل بشأن الحديث عن صفقة فينيسيوس، لكنهم لم يقدموا عرضًا رسميًا حتى الآن".

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ويعتبر نيكو ويليامز (22 عامًا)، من أفضل الأجنحة على مستوى العالم، حيث ساهم مؤخرًا بشكل مؤثر في فوز منتخب إسبانيا ببطولة الأمم الأوروبية، مما جعله هدفًا أساسيًا لأندية برشلونة، مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

وكان فينيسيوس، قد تحدث مؤخرًا في تصريحات لشبكة "CNN Sports"، قائلًا: "ألعب دائمًا لأكون من بين الكبار والأفضل في العالم، وكل يوم يمر في ريال مدريد، أشعر بثقة أكبر. علي أن أثبت مع زملائي في الفريق، أننا يمكننا تحقيق المزيد من الألقاب للنادي".