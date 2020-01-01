موراتا: يوفنتوس وليفربول هما الأقوى في دوري الأبطال

لا يريد مواجهة فريقه السابق في حالة التأهل على حساب ليفربول

يعتقد ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، هو أحد أقوى المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ولا يريد مواجهته في البطولة.

أتلتيكو نجح في الفوز على ليفربول بهدف دون رد، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب واندا ميترو بوليتانو، في ذهاب دور الـ16 من الأبطال، بفضل الإسباني ساؤول نيجويز.

موراتا الذي سبق وأن لعب ليوفنتوس ببداية مسيرته، لا يريد مواجهة البيانكونيري في البطولة، نظراً لإيمانه بقوة الفريق الإيطالي.

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وقال المهاجم الإسباني في تصريحات صحفية:"أعتقد أن ليفربول ويوفنتوس هما الأفضل في الأبطال، لا أريد مواجهة يوفي لو عبرنا إلى دور الثمانية".

وأضاف:"أرى باريس سان جيرمان كذلك كأحد أقوى المرشحين، ولكن لا يوجد أي شيء مؤكد في دوري أبطال أوروبا".

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ويلعب أتلتيكو مباراة الإياب ضد ليفربول يوم 11 مارس القادم على ملعب أنفيلد، بينما يخوض يوفنتوس مباراته الأولى بدور الـ16 ضد ليون الفرنسي الأربعاء القادم.

يذكر أن موراتا سبق وأن لعب ليوفنتوس بعد رحيله عن ريال مدريد في 2014، قبل العودة مرة أخرى لعملاق العاصمة الإسبانية ومنه لتشيلسي ثم الانتقال مرة أخرى لمدريد من بوابة أتلتيكو.