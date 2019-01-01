كارفاخال يهزأ بأتلتيكو مدريد بسبب ركلة جزاء كاسيميرو ودوري الأبطال

نجم دفاع فريق ريال مدريد داني كارفاخال يهزأ من فريق أتلتيكو مدريد وحسابه الرسمي في تويتر بعد ركلة الجزاء التي حصل عليها كاسيميرو ضد ليفانتي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

هزأ النجم الإسباني داني كارفاخال نجم دفاع فريق ريال مدريد من نظيره فريق أتلتيكو مدريد عقب مباراة فريقه مساء الأمس ضد ليفانتي في الجولة الـ 25 من الليجا.

جاء هذا في تغريدة كتبها اللاعب الذي شارك أساسيًا في مباراة فريقه بالأمس، ردًا على تغريدة أخرى كتبها الحساب الرسمي لأتلتيكو مدريد في موقع "تويتر" للسخرية من ركلة جزاء حصل عليها ريال مدريد في المباراة.

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وكتب أتلتيكو مدريد: "ليلة توزيع جوائز الأوسكار قد بدأت مبكرًا وبشكل كبير، هل لديكم ما ترشحونه رياضيًا للحصول على الأوسكار؟".

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز بهدفين مقابل هدف وحيد أمام ليفانتي عقب حصول الملكي على ركلتي جزاء ثانيهما أثارت الكثير من الجدل بعدما سقط كاسيميرو دون احتكاك وعاد فيها الحكم للاعادة التلفزيونية ورغم ذلك احتسبها.

Os recomiendo la del “Corazón de la DÉCIMA” y “UNDÉCIMA”. yo las tengo hasta en dvd!! 😉 — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) February 24, 2019

ورد كارفاخال فورًا على تغريدة أتلتيكو مدريد ساخرًا بنتائج المواجهات السابقة بين الفريقين وكتب: "أرشح لكم أفلام العاشرة والحادية عشر، هما لدي على اسطوانات".

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جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل حاليًا المركز الثالث برصيد 48 نقطة خلف أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني بـ 50 نقطة وبرشلونة المتصدر بـ 57 نقطة.