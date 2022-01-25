"الفوضى المثالية" .. نيمار يهاجم والده في وثائقي جديد!

حالة من الفوضى جمعت بين النجم البرازيلي نيمار ووالده، بشأن القضية التي اتهم فيها مهجم باريس سان جيرمان بالاغتصاب.

يتم حاليًا بث الفيلم الوثائقي الخاص بالسيرة الذاتية لحياة نيمار، والذي يشهد بعض الكواليس الهامة من حياته المهنية كلاعب.

وفي حلقة بعنوان "نيمار : الفوضى المثالية"، شوهد اللاعب في مشاجرة لفظية مع والده، طالبه فيها بتحسين أسلوبه في الحديث مع الناس.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات من والد نيمار يقول فيها لنجله"أريدك أن تفهم أنه لا يمكنك تحمل المزيد من المخاطر، إذا حدث لك شيء ما، فإن قلقي الرئيسي هو أن تضيع كل جهودنا لبناء صورتك".

وأضاف:"لا يمكنني أن أكون بجانبك دائمًا، اعتدت أن أكون بجوار وأحببت ذلك، الآن أنت لا تريد ذلك لكني أريد حمايتك فقط".

وتابع:"لقد اتهموا ابني بالاغتصاب، ربما أكون مزعجًا لكني أحميك".

ومن جانبه رد صاحب الـ29 سنة صارخًا في وجه والده:"بالتأكيد، لكني لا أحب الطريقة التي تتحدث بها مع الناس، أنا لا أتحدث عما حدث للتو، أعني بشكل عام".

واستكمل:"أنت عدواني للغاية في بعض الأحيان، وهذه هي المشكلة، وأريد أن أؤكد لك أنني لا أتحدث مع أحد بهذه الطريقة، لو حدثت مشكلة أناقشها بشكل صحي، أحاول الاستمتاع ولكني لا أستطيع ذلك، وهذه معركتي الخاصة مع نفسي".

يذكر أن الفيلم الوثائقي لحياة نيمار يتضمن العديد من الأشياء، مثل انتقاله من سانتوس إلى برشلونة ومن النادي الكتالوني إلى باريس سان جيرمان.

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