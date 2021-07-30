ريال مدريد وكريم بنزيما في الطريق لإعادة خطة مودريتش

ريال مدريد سيستنسخ ما فعله مع لوكا مودريتش مجددًا مع كريم بنزيما.

وسط موجة الراحلين عن ريال مدريد في الفترة الأخيرة يعزز الفريق الإسباني صفوفه بالإبقاء على بعض نجومه.

آخر الذين جددوا عقودهم مع ريال مدريد كان داني كاربخال؛ لكنه يبدو لن يكون الأخير فالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما قد يجدد عقده مع الفريق أيضًا على طريقة مودريتش.

متى ينتهي عقد كريم بنزيما مع ريال مدريد؟

سينتهي عقد كريم بنزيما، 33 سنة، مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل.

كريم الذي انتقل في صيف 2009 من أولمبيك ليون الفرنسي إلى ريال مدريد مقابل 35 مليون يورو هو واحد من نجوم ريال مدريد الحاليين وهداف الفريق.

هل يستمر كريم مع ريال مدريد؟

يبدو ريال مدريد راغبًا في تمديد عقد كريم، أكثر من لاعب سينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل بينهم جاريث بيل ومارسيلو وإيسكو، لكن ريال مدريد بحسب التقارير لن يجدد عقودهم وفقط سيجدد عقد كريم كما فعل مع داني كاربخال.

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن بنزيما سيجدد عقده لمدة موسم واحد حتى 2023 على طريقة زميله لوكا مودريتش الذي كان ينتهي عقده بنهاية الموسم المنقضي وجدد موسمًا حتى 2022.

كريم وريال مدريد اتفقا على كل شيء ولا يتبقى سوى الإعلان الرسمي عن الصفقة التي ربما عطلها إصابة المهاجم الفرنسي بفيروس كورونا في الأيام القليلة الماضية.

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