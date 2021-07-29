إعارة جديدة؟ يوفيتش يثير الشكوك حول مستقبله

لم يتحدث حتى الآن مع أنشيلوتي

يؤمن لوكا يوفيتش مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لم يصل للفريق بالصدفة، ويريد إثبات قدراته على أعلى مستوى ممكن.

صاحب الـ23 سنة كان أحد أفضل المواهب في أوروبا، عندما انتقل إلى ريال في 2019، بعد تألقه مع آينتراخت فرانكفورت وتسجيله 27 هدفًا في موسم واحد.

الأمور لم تكن كما هي مع ريال، حيث لم يشارك كثيرًا اللاعب مع المدرب السابق زين الدين زيدان، ليعود إلى فرانكفورت على سبيل الإعارة الموسم الماضي، وسط أنباء حول إعارة جديدة.

ماذا قال يوفيتش عن مستقبله؟

المهاجم الصربي قال في تصريحات لموقع "Informer":"لم أتحدث حتى الآن مع كارلو أنشيلوتي حول موقفي من النادي".

وأضاف:"لقد بدأ التحضير وأنا أبذل كل ما بوسعي لإثبات نفسي، وأحاول الاستعداد بأفضل صورة ممكن للموسم القادم".

وتابع:"هناك العديد من الأشياء تغيرت السنوات الماضية، ولكني أؤمن بقدرتي على الظهور بشكل أفضل، لأنني لم أنتقل إلى ريال مدريد بالصدفة".

هل يستمر يوفيتش مع ريال مدريد؟

النادي الإسباني دفع ما يقرب من 60 مليون يورو للحصول على خدمات يوفيتش، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق.

ريال ارتبط مؤخرًا بالتعاقد مع بعض المهاجمين، أهمهم على الإطلاق هو الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

وهو ما يعني أن ريال قد يتخلى عن يوفيتش عن طريق بيعه لتمويل صفقة مبابي، وإذا لم يتمكن من ذلك قد يكتفي بإعارته لصعوبة حصوله على الفرصة في حالة قدوم المهاجم الفرنسي.

ماذا قدم يوفيتش مع ريال؟

أرقام صاحب الـ23 سنة مع الفريق الإسباني تبدو متواضعة للغاية، حيث لم يظهر كثيرًا خلال حقبة زيدان.

يوفيتش ظهر في 32 مباراة مع ريال في كل البطولات، ونجح في تسجيل هدفين وقام بصناعة مثلهما.

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