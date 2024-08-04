ليس ريال مدريد فقط .. كبير أوروبي جديد يغوي إيميريك لابورت للرحيل عن النصر

المدافع الإسباني مطمع لثلاثة أندية أوروبية كبرى..

في وقت يبحث به المدافع الإسباني إيميريك لابورت عن مخرج للعودة لأوروبا من جديد، تتكالب الظروف ضد نادي النصر السعودي، في ظل اهتمام أكثر من نادٍ أوروبي كبير بضمه اللاعب.

طوال الفترة الماضية، كانت التقارير تقتصر عن الحديث عن عرض ريال مدريد الإسباني للمدافع، لكن هناك عرضين كبيرين آخرين..

وفقًا لبرنامج "إل شرينجيتو" فإن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني يرغب في الظفر بخدمات لابورت، ويفكر في تقديم عرض نهائي خلال الفترة المقبلة.

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ليس هذا وحسب بل أكد البرنامج الإسباني أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كذلك أحد كبار أوروبا المهتمين بمحترف العالمي، موضحًا أن المدير الفني لويس إنريكي طلبه بالاسم.

يشار إلى أنه بحسب التقارير الصحفية السعودية فإن النصر لا يمانع رحيل مدافعه الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما ضمه في الصيف الماضي، لكن بشرط تحقيق مطالبه المالية، وهو ما قد يعطل الصفقة.