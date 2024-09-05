فاض الكيل وهالاند موجود .. ريال مدريد يفتح أبواب السعودية أمام فينيسيوس جونيور!

رحيله لن يمثل أي كارثة

أصبح نادي ريال مدريد الإسباني يشعر بالضيق من تصرفات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور، مما جعل الرئيس فلورنتينو بيريز يصبح أكثر انفتاحًا على فكرة رحيله إلى السعودية.

فينيسيوس خرج بالعديد من التصريحات المثيرة للجدل الفترة الأخيرة، في ظل صراعه مع الإساءات العنصرية التي تعرض لها بملاعب الدوري الإسباني على مدار آخر موسمين، ولكن حديثه الأخير عن المطالبة بحرمان إسبانيا من تنظيم كأس العالم 2030 في حالة استمرار هذه الظاهرة، تسبب في إثارة الضجة الأكبر على الإطلاق.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية إن كلمات فينيسيوس التي أغضبت الجماهير والنقاد في إسبانيا، لم تعجب إدارة ريال مدريد كذلك، وجعلت الشكوك تظهر حول إمكانية مغادرته للفريق خلال الصيف القادم لو جاءت الفرصة المناسبة.

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وأكدت الصحيفة أن ريال بدأ يشعر بأن شخصية فينيسيوس تتعارض مع الصورة التي يريد النادي إظهارها للعالم، بسبب طبيعته الصعبة المثيرة للجدل التي تؤدي إلى تحريض المنافسين والحكام ضد الفريق.

وأشارت إلى أن ريال قد يضطر لإخبار لاعبه بأنه لو كان يشعر بالعنصرية في إسبانيا، سيكون عليه الذهاب إلى بلد آخر لا يشعر فيها بالاضطهاد، وهنا تعود فكرة انتقاله إلى الدوري السعودي للظهور من جديد، بعدما ارتبط بالانضمام للأهلي على مدار فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضحت "سبورت" أن ريال لن يمانع بيع فينيسيوس لأي فريق يأتي بعرض مماثل للذي قدمه الأهلي الصيف الماضي، والذي وصلت قيمته إلى 200 مليون يورو، مع حصول اللاعب على مبلغ مليار يورو يتم توزيعه على خمس سنوات.

ومن جانبه لا يشعر الميرينجي بأن رحيل صاحب الـ24 سنة سيؤدي إلى كارثة، بسبب العدد الهائل من النجوم بالفريق مثل رودريجو وجود بيلينجهام وكيليان مبابي، مع إمكانية التعاقد مع بديل له من طراز عالمي.

ووضع ريال قائمة ببعض الأسماء التي يمكنها تعويض النجم المثير للجدل، وعلى رأسها المهاجم النرويجي إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، الذي يمكنه اللعب كمهاجم مع نقل مبابي في مركز فينيسيوس، بالإضافة لجناح أيسر كبديل مباشر للبرازيلي وهو نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بيلباو، وكذلك فلوريان فيرتس لاعب باير ليفركوزن الذي يمكنه التألق بالعديد من المراكز الهجومية.

وفي النهاية يبدو أن ريال مدريد يقدر فينيسيوس كثيرًا، خاصة وأنه قاد الفريق للعديد من الألقاب المحلية والقارية، وسجل 84 هدفًا وصنع 78 في 269 مباراة بقميص الملكي، إلا أن سلوكه لا يصب في صالح النادي بشكل عام ويفسد من صورته المرموقة أمام العالم.