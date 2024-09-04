فينيسيوس يصعّد: يجب استبعاد إسبانيا من تنظيم كأس العالم 2030 في هذه الحالة!

ماذا قال النجم البرازيلي..

صعّد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد حملته ضد العنصرية في إسبانيا، مع انطلاق الموسم الجديد.

ويرى الدولي البرازيلي أن إسبانيا التي سوف تحتضن كأس العالم (رفقة المغرب والبرتغال) تواجه مشكلة تتعلق بكراهية الأجانب.

وقال فينيسيوس، في مقابلة مع شبكة CNN: "إذا لم تتطور (إسبانيا) فيما يتعلق بكراهية الأجانب، فسيتعين على كأس العالم 2030 تغيير المكان".

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وأضاف: "آمل أن تتمكن إسبانيا من التطور وفهم مدى خطورة إهانة شخص ما بسبب لون بشرته، لأنه إذا لم تتطور الأمور حتى عام 2030، أعتقد أن كأس العالم سيتعين عليه تغيير الأماكن، لأنه إذا لم يشعر اللاعبون بالراحة والثقة للعب في بلد يمكن أن يعانوا فيه من العنصرية، فإن الأمر معقد للغاية".

وأوضح نجم ريال مدريد أنه "مرتاح للغاية في إسبانيا"، لكنه "لن يتوقف عن القتال لإنهاء هذه الآفة: أريد أن أفعل كل شيء حتى تتغير الأمور، لأن معظم الناس في إسبانيا ليسوا عنصريين، رغم أن هناك مجموعة صغيرة ينتهي بها الأمر بالتأثير على صورة بلد يعيش فيه الناس بشكل جيد للغاية".