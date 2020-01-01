ريال مدريد غاضب من جدول الليجا الذي يجامل برشلونة

تذمر في ريال مدريد بسبب ما يسمونه بمجاملة برشلونة

ذكرت صحيفة آس المدريدية أن هناك حالة من الضجر داخل جدران ريال مدريد بسبب الجدول الجديد لبقية مباريات الدوري الإسباني.

وعادت منافسات الليجا في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد في البلاد وفي العالم أجمع.

واعترض ريال مدريد على موعد الجولات الماضية بسبب محاباة برشلونة ومنحه فرصة اللعب أولًا، ليجدد الفريق الملكي امتعاضه بعد تحديد موعد الجولة الثالثة والثلاثين والرابعة والثلاثين.

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وحول ذلك، وفي تقرير نشرته الصحيفة المقربة من ريال مدريد صباح اليوم الإثنين، تبين أن هناك حالة من عدم الرضا عن الجدول من قبل النادي الملكي.

والسبب في ذلك هو أن برشلونة سيلعب مباريات الجولة 33 والـ 4 والتي تم تحديد موعدها اليوم رسميًا قبل ريال مدريد بـ 24 ساعة.

وحسب آس فإن الغضب الذي يشعر به ممثلي ريال مدريد يأتي من حالة الضغط التي ستكون على لاعبي الفريق دائمًا نظرًا لأنه سيلعب كل مبارياته بعد المنافس المباشر.

وليس ذلك فقط، بل أن فترات الراحة التي ستمنح لبرشلونة ستكون أكبر، حيث أن الفارق بين مواجهته أمام أتلتيكو مدريد في الجولة 33 وبين مواجهة الجولة 34 ستكون 5 أيام، وهي فترة راحة كبيرة جدًا مقارنة بالوضع الحالي في ظل الجدول الجديد.

ويبدو في ذلك أن هناك اتهامًا ضمنيًا لرابطة الدوري الإسباني والتي اعتمدت الجدول الجديد لاستئناف المسابقة بمحاباة برشلونة على حساب ريال مدريد فيما يتعلق بالجدول.

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يذكر أن برشلونة حامل لقب البطولة قد فقدالصدارة في الوقت الحالي للمنافس المباشر ريال مدريد.