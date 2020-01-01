تيباس: التراخي يُهدد عودة الدوري الإسباني

تحدث أيضاً عن فكرة الجمهور الافتراضي في المدرجات

يشعر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، بحالة من القلق تجاه عودة النشاط الرياضي من جديد، بسبب بعض الظواهر التي شاهدها الفترة الأخيرة.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في مختلف أنحاء العالم خلال شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وضربه العديد من البلدان الأوروبية كان على رأسها إسبانيا.

الأمور بدأت تعود لصورتها الطبيعية، مع عودة الدوري الألماني مؤخراً، وقرارات استئناف الدوري الإسباني والإيطالي والإنجليزي خلال شهر يونيو الجاري ولكن بدون جمهور.

المزيد من الفرق

البعض تحدث عن إمكانية عودة الجمهور قريباً، وهذا ما تطرق له تيباس في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" قائلاً:"شعرت دائماً أن كرة القدم ستعود مرة أخرى هذا الموسم، أعددنا لهذه اللحظة، كانت صعبة ولكن نجحنا".

وأضاف:"الجماهير ستعود عندما تكون الظروف متاحة لذلك، كل ما يقلقني الآن حالة التراخي التي رأيتها الأيام الأخيرة، مما يهدد خططنا لعودة النشاط".

وأما عن الإصابات بكورونا:"لم تكن هناك إصابات في الوقت الراهن، بعد أكثر من 2000 اختبار على جميع اللاعبين".

الجمهور الافتراضي في المدرجات:"نعم سنضع هذا الخيار أمام الفرق بوضع الأصوات الافتراضية في الملعب، وعملنا مع شركة نرويجية لتطبيق هذه الفكرة".

وعن خوض بعض المباريات في الثانية ظهراً:"لدينا الكثير من المعجبين في الصين، لذلك كان علينا تكييف الأمر مع مختلف البلدان خارج أوروبا".

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يذكر أن برشلونة يحتل صدارة الدوري الإسباني بـ58 نقطة بعد 27 جولة من البطولة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني، قبل استئناف المسابقة مرة أخرى يوم الخميس القادم.