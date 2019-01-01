ريال مدريد يحدد خليفة كورتوا

البلجيكي لا يقنع

أوضحت تقارير إعلامية أن ريال مدريد حدد أوناي سيمون، حارس أتلتيك بلباو، ليكون مرشحاً للانضمام للفريق لتعزيز مركز حراسة المرمى.

وعانى حارس الفريق الحالي تيبو كورتوا من انتقادات عدة لمستواه بعد الأخطاء العدة التي تسبب بها الموسم الجاري.

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وذكرت "إل ديسمارك" أن ريال مدريد معجب بأداء الحارس الباسكي ومستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 50 مليون يورو في عقده.

وحافظ الحارس الشاب على نظافة شباكه أربع مرات هذا الموسم، ولعب في المجمل 19 مباراة بقميص بلباو منذ تصعيده للفريق الأول.

ونجح ريال مدريد الأربعاء في الانتصار على جلطة سراي في دوري الأبطال بهدف نظيف في إسطنبول، في لقاء شهد عرضاً قوياً من كورتوا.