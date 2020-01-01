زيدان: لن أرد على بيل وقد نتحرك قبل إغلاق السوق

تلميح من المدرب الفرنسي حول القيام بالتدعيم قبل نهاية الميركاتو

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، أنه لا يهتم كثيراً بتصريحات جاريث بيل جناح الفريق، بعد خروجه مُعاراً إلى ناديه السابق توتنهام.

بيل أكمل انتقاله للفريق اللندني هذا الأسبوع، ليتحدث عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها خلال فترة تواجده مع ريال، مشيراً إلى عدم ندمه على أفعاله التي أغضبت جمهور النادي الإسباني.

ومن جانبه خرج زيدان، في المؤتمر الصحفي لمواجهة الفريق أمام ريال بيتيس بالدوري الإسباني، ليبدي رأيه في هذه التصريحات.

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وقال الفرنسي:"لن أرد على ما قاله بيل، وأقولها مرة أخرى، نتمنى له التوفيق في أي مكان يذهب له".

وأما عن مشاركة إيدين هازارد وماركو أسينسيو:"قد يلعبان في المباراة، قاما ببعض التدريبات القليلة، ولكن الأهم الآن هو ظهورهما بحالة بدنية جيدة".

وأضاف:"هناك العديد من المباريات الفترة القادمة، سنلعب يوم الأربعاء أيضاً، لذلك سنرى ما سيحدث معهما".

وأما عن التوقيع مع لاعبين جدد قبل إغلاق السوق:"يمكن أي يحدث أي شيء قبل 5 أكتوبر، ولكني أشعر بسعادة كبيرة تجاه المجموعة التي أمتلكها، وأثق في قدرة اللاعبين على المنافسة لذلك لن أطلب المزيد".

عدم رغبة إدارة النادي في ضم لاعبين هذا الصيف:"هذه أمور داخلية، لو تحدثت مع رئيسي عن هذا الشأن، لن أخرج لوسائل الإعلام من أجل الحديث عن هذه المعلومات الخاصة".

مشاركة كريم بنزيما ولوكا يوفيتش معاً:"نعم يمكنهما اللعب بنفس الفريق، كما هو الحال، سنخوض العديد من المباريات، ويمكننا اللعب بشكل مختلف يستوعب تواجدهما معاً".

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بيل: صافرات ريال مدريد لا تهمني ولست نادم على أفعالي

أزمات برشلونة:"لا أدري ما يحدث هناك وأحترمهم كثيراً، لا أريد التدخل في أمورهم الخاصة، ولكني أثق برغبتهم في الدخول هذا الموسم للمنافسة على كل البطولات".

مركز مارتين أوديجارد:"أعرفه جيداً، إنه لاعب مختلف، يمكنه المساهمة في العديد من الأشياء، لديه رحلة طويلة تحتاج للياقة عالية، ونحن على استعداد لمساعدته".

يذكر أن ريال مدريد، يلعب غداً، السبت، ضد بيتيس، طمحاً في تحقيق الفوز الأول له بالليجا، بعد التعادل السلبي مع ريال سوسييداد بالجولة الماضية.