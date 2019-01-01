ريال مدريد يخطط لتمديد عقد فالفيردي ويحصنه بشرط جزائي ضخم

ما هي خطة ريال مدريد للتعامل مع فيدي فالفيردي؟

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني لتجديد عقد فريديكو فالفيردي، لاعب الفريق، على أن يتم زيادة قيمة الشرط الجزائي على خطى باقي لاعبي النادي الملكي.

فالفيردي أصبح أهم قطعة في خط وسط ريال مدريد تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ ريال مدريد يقترب من منح صاحب الـ 21 عامًا عقدًا جديدًا ينتهي في 30 يونيو 2025 على أن يحصل على شرط جزائي يصل إلى 750 مليون يورو.

ويحاول النادي الملكي ضمان حماية لاعبيه وخاصة بعد تجديد عقد الثنائي توني كروس وكاسيميرو لينتهي في 2023 كما أنّ لوكا مودريتش قد يغادر النادي قريبًا إذ ينتهي عقده في 2021.

فالفيردي لديه حاليًا عقد ينتهي في 2021 ولا يرغب النادي الملكي في استغلال أي فريق تفوق اللاعب في الآونة الأخيرة وتقديمه مستويات جيدة لمحاولة التعاقد معه ولذلك سوف يسرع في مسألة التجديد.

كما يقترب ريال مدريد من منح هدافه، كريم بنزيما، عقدًا جديدًا بعد أنّ أصبح أهم عناصر الفريق عقب رحيل كريستيانو رونالدو.

فالفيردي انضم إلى أكاديمية ريال مدريد قادمًا من فريق بينيارول في 2016 ورحل معارًا إلى ديبورتيفو لاكورنيا قبل أن يعود ويضمن مكانًا في التشكيل الأساسي.

ولعب الأورجوائي 12 مباراة خلال الموسم الحالي سجل هدفين وصنع مثلهما.