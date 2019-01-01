فالفيردي .. القطعة الناقصة في تشكيلة زيدان ومدمر حلم بوجبا

هل يهدد تألق فيديريكو فالفيردي في وسط ملعب ريال مدريد حلم بوجبا بالانضمام للملكي؟

شهدت الأسابيع الماضية تألقًا كبيرًا للنجم الأوروجوياني الشاب فيدريكو فالفيردي لاعب فريق ريال مدريد رفقة النادي الملكي ومع منتخب بلاده.

تألق فالفيردي منح زين الدين زيدان القطعة الناقصة في تشكيلة ريال مدريد فأصبح اللاعب هو المحرك الأساسي في وسط ملعب الفريق وهمزة الوصل التي فقدها زيزو لأشهر بين الدفاع والهجوم.

تراجع توني كروس عن مستواه المعهود وتقدم عمر الكرواتي لوكا مودريتش كانا بمثابة مصائب القوم التي تتحول لفوائد عند غيرهم، بل في هذه الحالة تتحول لفوائد خاصة بهم لو كنا نتحدث عن ريال مدريد فمصيبتهم في ثنائي الحرس القديم تحولت لفائدة بسطوع نجم شاب جديد قادر على قيادة خط الوسط لسنوات.

وفي كل مرة يغيب فيها النجم الأوروجوياني عن ريال مدريد بالدوري الإسباني نجد أن الفريق الملكي يفقد النقاط بسهولة ويبتعد عن صدارة ترتيب الدوري الإسباني والأمر تكرر في أكثر من مناسبة.

كما كان الحال في دوري أبطال أوروبا عند الخسارة من باريس سان جيرمان في لقاء الجولة الافتتاحية بدور المجموعات في العاصمة الفرنسية.

لكن هل يعني كل ما سردناه في الأسطر الماضية أن فالفيردي أصبح اللاعب الذي سيقود خط وسط ريال مدريد في السنوات الماضية وأن النادي الملكي لن يستمر في سعيه خلف الفرنسي بول بوجبا؟

ربما يكون الأمر كذلك لو نظرنا للأمور من منظور برجماتي بحت دون النظر للعوامل التي تؤثر على مستويات اللاعبين وعوامل الخبرة والتسويق وغيرها من الأمور التي تحدد مدى احتياج ريال مدريد لضم بول بوجبا.

على سبيل المثال من في فرنسا لا يريد أن يشاهد ريال مدريد يضم أفضل نجوم خط الوسط في العالم خلال العقد المنصرم وبتاريخهم على الإطلاق يقوم بتدريب واحد من أفضل النجوم بذلك المركز هذه الأيام؟

بالإضافة لذلك كما قلنا سابقًا لن يكون هناك تنافس بين الثنائي لو تم وضعهما في مقارنة تخص مدى الخبرة التي يملكها كل لاعب فسيربح بوجبا بكل سهولة، ومثل تلك العوامل الخاصة بالخبرات هي هامة للغاية عندما يتعلق الأمر باللعب لصالح ريال مدريد.

رسميًا .. ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة هازارد

لكن على مستوى الأرقام نرى أن الكفة ترجح لصالح اللاعب الأوروجوياني في الموسم الجاري، على الرغم من ذلك لا يعني هذا ضمان استمرار النجاح والأرقام الجيدة في الفترة المقبلة، لذا يكون الرضا بوجود فالفيردي فقط مجرد مغامرة كبيرة يخوضها زيدان.

ولا تعني رغبة زيدان في خوض تلك المغامرة موافقة فلورنتينو بيريز عليها، فنحن هنا نتحدث عن رجل أعمال يتحدث بلغة الأموال ويعرف بالتحديد ما الذي يعنيه ضم لاعب مثل بول بوجبا بجوار إدين هازارد وكوكبة النجوم الحالية في صفوف ريال مدريد.

فهل يهدد مستوى فالفيردي فعلًا مستقبل بوجبا في ريال مدريد وحلمه هو وبيريز في رؤية الفرنسي بقميص الملكي أم نشهد صفقة كبيرة جديدة لأبناء العاصمة الإسبانية في الصيف المقبل؟