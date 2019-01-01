بعد تراجع فرضية برشلونة - نيمار وباريس يتجهان نحو الصلح

هل يستمر نيمار بنهاية الأمر مع بي إس جي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير إعلامية فرنسية أن فرضية بقاء النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان في تزايد بعد تراجع فرضية عودته إلى برشلونة.

وبحسب آخر المعلومات، فبرشلونة ليس عازماً على إعادة نيمار هذا الصيف بعد تعاقده مع أنطوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو.

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وقالت "لو باريسيان" إن نيمار أظهر التزاماً أكبر في التدريبات وشارك في فعاليات تخض ناديه في تواجده الأخير بآسيا وأستراليا.

وأكدت الصحيفة أن بي إس جي من جانبه أصبح منفتحاً على فرضية استمرار نيمار، وبدأ في إعادة استخدامه دعائياً بشكل أكبر الفترة المقبلة.

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وظهر نيمار في أكثر من مقطع فيديو نُشر على صفحات التواصل الاجتماعية الخاصة بالنادي الباريسي بعد غيابه في الأسابيع الأخيرة.

ويستعد بي إس جي لخوض لقاء السوبر الفرنسي الأسبوع المقبل أمام حامل لقب الكأس رين.