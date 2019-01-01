ريال مدريد يحسم مصير حكيمي

موسم رائع يقدمه المغربي في ألمانيا

أفادت تقارير إعلامية إسبانية أن ريال مدريد قرر إعادة لاعبه المغربي أشرف حكيمي مجدداً لصفوفه في ظل تألقه الكبير مع بوروسيا دورتموند.

حكيمي يلعب معاراً منذ الموسم الماضي مع النادي الألماني، وتنتهي إعارته بحلول يونيو المقبل بحسب الاتفاق مع نظيره الإسباني.

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"ماركا" أوضحت أن ريال مدريد ومدربه زين الدين زيدان اتخذا قراراً بإعادة حكيمي بعد التطور الكبير في مستواه رفقة دورتموند.

وسجل حكيمي ستة أهداف ما بين البوندسليجا ودوري أبطال أوروبا الموسم الجاري، وتنقل ما بين مركزي الظهير الأيمن والأيسر.

وأوضحت الصحيفة أن زيدان أبلغ الإدارة رغبته بإعادة حكيمي لمنافسة داني كارفخال على مركز الظهير الأيمن بالموسم القادم.

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ولعب حكيمي للمرة الأولى مع ريال مدريد في أكتوبر 2017 بعد تدرجه في فرق الشباب، وتُوج مع الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا بنفس الموسم.

وينتهي عقد الدولي المغربي مع النادي الإسباني بحلول يونيو من العام 2021.