ريال مدريد يستعين بفينيسيوس لضم مبابي

هل نرى مبابي قريبًا بقميص ريال مدريد؟

يحاول نادي ريال مدريد الإسباني استغلال رغبة باريس سان جيرمان في التوقيع مع فينيسيوس جونيور لأجل الحصول على خدمات كيليان مبابي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، أكد أنّ مبابي يود اللعب لصالح النادي الملكي.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إنّ ريال مدريد رفض الصيف الماضي بيع فينيسيوس إلى باريس سان جيرمان مقابل الحصول على خدمات نيمار دا سيلفا لكنّه لا يمانع التخلي عن اللاعب الشاب لضم مبابي.

وأوضحت أنّ موقف فينيسيوس تغير كثيرًا خلال الموسم الحالي ولم يشارك سوى 448 دقيقة بواقع 26.2% من الدقائق الكلية التي خاضها الفريق كما يفضل المدرب منح فرصة لرودريجو.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ مبابي في خلاف مع المدرب توماس توخيل ولم يشركه في العديد من المباريات رغم أنّ اللاعب يود تكرار المنافسة مع ليونيل ميسي على الحذاء الذهبي.

وأكدت الصحيفة أنّ صاحب الـ 20 عامًا لم يشارك في مباراتي جلطة سراي وكلوب بروج بصورة أساسية كما خرج بالأمس، الأربعاء، أمام نانت في الدقيقة 78 رغم تسجيله لهدف مميز.

ورفض اللاعب الموافقة على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان كما يضغط على الإدارة للرحيل خلال الصيف المقبل.

جدير بالذكر أنّ مبابي كان قريبًا من ريال مدريد في صيف 2017 ولكن اللاعب فضّل الرحيل إلى باريس سان جيرمان مؤجلًا خطته لارتداء قميص النادي الملكي.