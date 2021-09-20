ريال مدريد بطلًا للدوري وبرشلونة في المركز الثالث!

تنبوءات بخصوص الدوري الإسباني

أجرى مرصد كرة القدم “CIES” للذكاء الاصطناعي دراسة إحصائية توقع فيها كيف ستكون بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم.

وجاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كاشفًا عن هوية صاحب اللقب بالإضافة إلى أصحاب المراكز الأولى.

من هو صاحب اللقب؟

حسب "CIES" فإن ريال مدريد سيكون صاحب لقب "لا ليجا" لموسم 2021-22 بينما سيكون أتليتكو مدريد في المرتبة الثانية.

برشلونة وإشبيلية سيكونان الفريقين الآخرين اللذين سيتأهلان إلى دوري أبطال أوروبا، مع ريال سوسيداد وفالنسيا في الدوري الأوروبي وفياريال في كأس المؤتمر.

أما الفرق التي ستهبط للدرجة الثانية، هي قادش وألافيس وإلتشي.

كيف تتم حسابات هذا المرصد؟

تعتمد التنبوءات التي يقوم عليها ذلك الذكاء الاصطناعي إلى معلومات، مثل خبرة اللاعبين والتعاقدات خلال سوق الانتقالات بالإضافة إلى تحليل لأداء الفريق.

قد لا تبدو تلك النتيجة خيالية بعض الشيء، بالنظر إلى المستوى السيء الذي يقدمه فريق برشلونة سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي بينما في المقابل، ريال مدريد يمضي بخطى واثقة نحو اللقب.

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