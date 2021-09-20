"مهلة محددة" .. محكمة مدريد تضرب "يويفا" بتهمة العصيان

محكمة مدريد تعطي يويفا مهلة محددة قبل فرض العقوبات

يبدو أن الأمر فاض بالمحكمة التجارية في مدريد لتعطى مهلة محددة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم قبل تطبيق العقوبة، والسبب هو عدم الامتثال للقرار.

في يوليو الماضي، قضت المحكمة التجارية في مدريد بإلغاء عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على أندية دوري السوبر الأوروبي، وهددتها بتوجيه تهم عصيان السلطة القضائية في حال لم يتم الغاء العقوبات على الفوز.

الاتحاد الأوروبي لكرة القم لم يعجبه الأمر وقرر عدم الالتزام بالحكم، آملًا في التغلب على الأندية الثلاثة من خلال طعن من قبل محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرته صحيفة "ذا تايمز" البريطانية.

كيف جاء تهديد المحكمة الأخير؟

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية أن القاضي، مانويل رويز دي لارا منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 5 أيام فقط لإلغاء العقوبات المفروضة على الأندية المؤسسة.

وجاء ذلك خلال الموقع الرسمي للمنظمة، حيث كتب: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لم يثبت بأي شكل من الأشكال أنه قد شرع في إلغاء الإجراءات التأديبية المفتوحة لنادي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس".

وأضاف: "وبالتالي فنحن نحذر بشدة "يويفا" الوقوف في وجه أي نشاط يحاول تعزيز تلك المنافسة "السوبر ليج" "

وأتم: "ونرى أن يويفا يميل إلى اتباع استراتيجية عدم الامتثال للقرارات القضائية، لذلك نعطي مهلة مدتها 5 أيام فقط ثم سيتم توجيه عقوبة العصيان".

ما هي آخر الأنباء بالنسبة لـ "يويفا"؟

آخر ما نشر في هذا الصدد، كان وفقًا لـ "ذا تايمز"، حيث أكدت في تقرير لها أن الهيئة التي يديرها ألكسندر تشيفرين، رئيس يويفا ستتجاهل مطالب المحكمة التجارية رقم 17 في مدريد التي احتفلت بها ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس يوم الجمعة في بيان رسمي.

كما أنه لا توجد نية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الحكم وسينتظر حكم المحكمة الأوروبية في شهر أكتوبر المقبل.

وسيرى أنه سيكون هناك حل وسط مع الأندية المتبقية برشلونة، ريال مدريد ويوفنتوس المصرون على فكرتهم وهي إقامة بطولة موازية "السوبر ليج".

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