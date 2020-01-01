أندية الليجا تحاول العودة للتدريبات

محاولات مستمرة للحصول على إذن من الجهات المختصة

بدأت أندية الدوري الإسباني، في القيام بالتحضيرات اللازمة، من أجل العودة مرة أخرى للتدريبات، رغم حالة التوقف التام التي تمر بها المسابقة بسبب فيروس كورونا.

حالة من الشلل التام شهدتها الكرة الأوروبية والعالمية بسبب انتشار كورونا، باعتبار إسبانيا أحد أكثر الدول المتضررة من الفيروس بوصول عدد الوفيات إلى أكثر من 2000 شخص.

ومع ذلك أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن أندية الليجا بتطهير مرافقها وجعل غرف ارتداء الملابس أكثر اتساعاً للسماح بالمسافة الاجتماعية اللازمة والعزل الجزئي تمهيداً للعودة للتدريبات.

المزيد من الفرق

وأشارت أن الأندية مازالت محتفظة بالعاملين بموظفيها، وترفض فكرة التسريح الجماعي، تزامناً مع البحث عن حلول جماعية باجتماعات مكثفة للخروج من هذه الأزمة.

ومن المقرر أن تطلب مجالس إدارة أندية الليجا، الحصول على إذن خاص من السلطات الصحية في إسبانيا، من أجل العودة للتدريبات بعد تعطيل النشاط بشكل كامل.

في ذكرى وفاته - المتمرد كرويف مؤسس كرة القدم الحديثة

يوفنتوس يوضح حقيقة إصابة روجاني بكورونا قبل مواجهة إنتر

وتأتي هذه الخطوة بعد القرار الأخير من الاتحاد الإسباني، بتأجيل الدوري لأجل غير مسمى لحين الانتهاء من أزمة كورونا.

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول بجدول الليجا قبل التوقف بـ58 نقطة بعد 27 جولة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد صاحب المرتبة الثانية.