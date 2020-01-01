يستعد لريال مدريد؟ مبابي يتحدث الإسبانية بطلاقة

إشارة جديدة نحو إمكانية انضمام المهاجم الفرنسي للعملاق الإسباني

كشف بابلو سارابيا صانع ألعاب باريس سان جيرمان، عن معلومة قد تثير الجدل حول زميله كيليان مبابي وإمكانية رحيله عن صفوف النادي الفرنسي.

مبابي ارتبط خلال الأشهر الماضية بالرحيل عن باريس، والانتقال للدوري الإسباني من بوابة ريال مدريد، بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان الذي يحلم بضم المهاجم الشاب.

سارابيا الذي يلعب مع مبابي، أكد أن النجم الفرنسي يجيد تحدث اللغة الإسبانية، مما يجعله مؤهلاً للتأقلم سريعاً على أجواء الليجا في حالة انتقاله هناك.

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وقال صاحب الـ28 سنة:"أحياناً يجيبني باللغة الإسبانية حيث يجيد التحدث بها، مما ساعدني على التعرف عليه بشكل سريع".

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وأضاف:"أتعامل بشكل جيد كذلك مع نيمار، لدينا علاقة جيدة كذلك، لكني أتحدث أكثر مع مبابي خاصة خلال فترة الحجر الصحي".

يذكر أن التكهنات مستمرة حول مصير مبابي، نظراً لعدم تجديده مع باريس حتى الآن، حيث ينتهي عقده الحالي في صيف 2022، وسط ترقب من ريال مدريد للموقف تمهيداً لمحاولة الحصول على خدماته.