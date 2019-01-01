باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم ريال مدريد

هل ينجح باريس سان جيرمان في حسم صفقة نجم ريال مدريد

يخطط باريس سان جيرمان للتعاقد مع لاعب ريال مدريد، لوكاس فاسكيز، مما يفتح الباب لرحيل نيمار خلال الصيف الجاري.

باريس سان جيرمان أتم أول صفقة بالتعاقد مع بابلو سرابيا من إشبيلية.

وذكرت صحيفة "10 سبورت" الفرنسية أنّ سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع فاسكيز خلال سوق الانتقالات الجارية وذلك مع اقتراب نيمار من الرحيل.

وأوضحت أنّ إدارة بطل الدوري الفرنسي ترغب في الاستفادة من إمكانية رحيل صاحب الـ28 عامًا بسبب كثرة اللاعبين في قائمة النادي الملكي.

ويرغب باريس في دفع 15 مليون يورو للحصول على بطل دوري أبطال أوروبا 4 مرات.

نيمار بات قريبًا من ارتداء قميص برشلونة خلال الموسم المقبل رغم الصعوبات الاقتصادية لإتمام الصفقة.