رسميًا | ساربيا الصفقة الصيفية الأولى لباريس سان جيرمان

اللاعب الأول هذا الصيف للمدرب توماس توخيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن باريس سان جيرمان رسميًا ضم بابلو سارابيا من إشبيلية، ليكون الصفقة الأولى للفريق هذا الصيف.

وأوضح الحساب الرسمي للنادي الفرنسي على تويتر توقيع صانع الألعاب على عقد يمتد لـ5 سنوات قادمة.

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وكانت المصادر المتابعة قد أكدت توصل الناديين لاتفاق حول انتقال صاحب الـ27 عامًا للدوري الفرنسي مقابل 20 مليون يورو، أي بما يزيد بمليوني يورو عن قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الفريق الأندلسي.

ولفت سارابيا الأنظار بقوة خلال الموسم الماضي، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

يُذكر أن اللاعب الإسباني نجح في إحراز 23 هدفًا وصناعة 19 آخرين في الموسم الأخير من الليجا.