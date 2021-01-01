واقعة متكررة .. الشرطة تفرق حفلاً لنجوم تشيلسي

واقعة متكررة..

تحدثت تقارير في إنجلترا عن تدخل الشرطة لإنهاء حفلة قام بتنظيمها نجوم تشيلسي بمنزل أحدهم قبل أيام قليلة من موقعة دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد والتزامات الفريق المحلية.

وسبق وقام عدد من نجوم تشيلسي بخرق قواعد منع التجمع والحفلات التي فرضتها بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا في الفترة الماضية، آخرهم بن تشيلويل نوفمبر الماضي.

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ونقلت "صن" أن الثلاثي ميسون ماونت، بن تشيلويل، وبيلي جيلمور نظموا حفلاً بمنزل تشيلويل بحضور مجموعة كبيرة من الأشخاص في ليلة الثامن عشر من أبريل الجاري.

الجيران اشتكوا من الضوضاء المنبعثة من المنزل وتحركت الشرطة فوراً من أجل إلغاء التجمع وحث الحاضرين على الرحيل بحسب التقرير.

الحفلة أتت بعد يوم من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي وعبوره لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ولكن مصادر مقربة من اللاعبين أكدت للجريدة أنهم لم يخرقوا أي قواعد.

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الشرطة أكدت حدوث الواقعة وتدخلها في بيان صادر من طرفها، بينما أكد مصدر للجريدة أن مدرب المنتخب الإنجليزي يشعر بالانزعاج من تصرفه لاعبيه تشيلويل وماونت.

تشيلسي فاز السبت على وست هام لحساب البريميرليج، ويلعب منتصف الأسبوع مع ريال مدريد في منافسات دوري أبطال أوروبا.