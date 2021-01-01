خطوة "غريبة" من كرة القدم الإنجليزية لمواجهة العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي!

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اتخذت كافة المؤسسات التابعة لكرة القدم الإنجليزية للرجال والنساء قرارًا بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي بصورة مختلفة من أجل محاربة التمييز والعنصرية.

ووفقًا للمعلن، فإن مختلف المؤسسات سوف تقوم بمقاطعة وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة بين 30 أبريل الجاري و3 مايو المقبل.

هذه الخطوة تهدف في المقام الأول للضغط على المنصات المختلفة من أجل فرض عقوبات واقعية على متعهدي الإساءة عبر الإنترنت، بدلًا من الظاهرية الحالية.

وقال ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "السلوك العنصري بأي شكل من الأشكال غير مقبول والإساءات المروعة التي نراها على اللاعبين على منصات التواصل الاجتماعي لا يمكن السماح لها بالاستمرار".

كما أضاف "يقف الدوري الإنجليزي الممتاز وأنديته جنبًا إلى جنب مع كرة القدم في تنظيم هذه المقاطعة لتسليط الضوء على الحاجة الملحة لشركات التواصل الاجتماعي لبذل المزيد في القضاء على الكراهية العنصرية".

وواصل "لن نتوقف عن تحدي شركات وسائل التواصل الاجتماعي ونريد رؤية تحسينات كبيرة في سياساتها وعملياتها لمعالجة الانتهاكات التمييزية عبر الإنترنت على منصاتها".

الجدير بالذكر أن المقاطعة ستبدأ في الثالثة مساءً بتوقيت جرينيتش يوم الجمعة 30 أبريل، على أن تنتهي الساعة 11:59 مساء يوم 3 مايو.