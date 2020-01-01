كم عدد بطولات ريال مدريد طوال تاريخه؟

الملكي هو البطل التاريخي لدوري الأبطال والدوري الإسباني وهو نادي القرن في أوروبا، فمتى تأسس ريال مدريد؟ وكم عدد البطولات التي فاز بها طوال تاريخه؟

نادي ريال مدريد هو واحد من أقدم الأندية وأشهرها في العالم، ويمتلك الكثير من المشجعين في جميع أنحاء المعمورة باختلاف الثقافات والقارات والبلاد.

تأسس الريال في 1902، وفي البداية كان يسمى نادي مدريد، لكن بعد مرو 18 عامًا على تأسيسه تحديدًا في 1920 تم إضافة كلمة ريال لاسمه، وهي التي تعني ملكي بالإسبانية، وكانت الإضافة من الملك ألفونسو الثاني عشر الذي كان محبًا للبلانكوس.

بطولات ريال مدريد كثيرة جدًا وتمتد عبر تاريخه الطويل، فهو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني، وهذا هو السبب في تمدد شعبيته في جميع أنحاء العالم، كذلك أنه أحد طرفي الكلاسيكو مع برشلونة، فكم عدد الألقاب التي فاز بها الفريق العاصمي الإسباني؟

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كم مرة فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا؟

كما سبق الذكر، ريال مدريد هو أكثر فريق فاز بدوري أبطال أوروبا في التاريخ، حيث رفع الكأس ذات الأذنين 13 مرة.

فاز الملكي بأول 5 نسخ من البطولة، بدايةً من 1956 حتى 1960، ثم انتظر 6 سنوات قبل أن يفوز بالسادسة في 1966، لكنه غاب بعد ذلك عن منصات التتويج لمدة كبيرة جدًا تجاوزت الثلاثين عامًا.

عاد الريال للواجهة من جديد في 1998 على حساب يوفنتوس ببطولة أثارت الكثير من الجدل، ثم فاز بالنسخة الأولى للألفية الجديدة عام 2000، وحصل على التاسعة في موسم 2001-02.

انتظر ريال مدريد 12 عامًا لكي يفوز بالعاشرة، ثم فاز بدوري أبطال أوروبا 3 مراتٍ على التوالي من 2016 حتى 2018.

كم مرة فاز ريال مدريد بالدوري الإسباني؟

ريال مدريد هو أكثر فريق أيضًا فاز بالدوري الإسباني، وذلك برصيد 33 مرة.

انتظر الريال 3 مواسم من بداية الدوري لتحقيق لقبه الأول، كان ذلك في موسم 1931-32، ونجح في الحفاظ على اللقب موسم 1932-33، وانطلق الملكي بعد ذلك إلى القمة وأصبح الفريق الأكثر فوزًا بالبطولة.

كان ريال مدريد في فترة من الفترات محتكرًا للدوري في إسبانيا على غرار يوفنتوس في الدوري الإيطالي وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي، لكن في السنوات الأخيرة لم يعد الوضع كذلك، فمنذ عام 2010 لمي يفز البلانكوس بالدوري الإسباني إلا مرتين فقط.

كم مرة فاز ريال مدريد بكأس العالم للأندية؟

لا يوجد فريق فاز بكأس العالم للأندية أكثر من ريال مدريد ، فقد حصل عليها بشكلها الحالي 4 مرات أعوام 2014، 2016، 2017، 2018.

قبل مونديال الأندية كانت تلعب بطولة من مباراة واحدة اعتبرت البطولة الحالية تطور لها، هي كأس الإنتركونتنينتال التي كانت تجمع بطل دوري أبطال أوروبا ببطل كوبا ليبرتادوريس في كل عام، ويعد الريال هو البطل التاريخي أيضًا برصيد 3 مرات.

كم عدد بطولات ريال مدريد؟

فاز ريال مدريد بـ206 بطولة رمسية وغير رسمية عبر تاريخه حتى الآن، لكن على الصعيد الرسمي فاز بـ91 نقطولة فقط.