كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟ ومن الأكثر فوزًا بالكلاسيكو؟

تعد مواجهة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة واحدة من أكثر المباريات متابعة على مستوى العالم، بالنظر إلى مستوى المنافسة الهائل بين كبيري الكرة الإسبانية.

ومهما اختلفت مستويات الفريقين، لا يمكن التوقع بالنتيجة النهائية خاصة وأنّه أحد أكبر المواجهات التقليدية التي تتقارب فيها النتائج التاريخية بين الفريقين.

لكن من منهما الفريق الأفضل في الكلاسيكو وفي عدد البطولات ريال مدريد أم برشلونة ؟ جول يلقي نظرة على كيفية مقارنة أكبر ناديين في العالم على مر السنين، كما يرى البعض.

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من فاز بالكلاسيكو أكثر بين ريال مدريد وبرشلونة؟

حملت مواجهة الدوري الإسباني في 25 أكتوبر 2026 الرقم 265 بين الفريقين في الكلاسيكو، على الرغم من أن ريال مدريد وبرشلونة التقيا 43 مرة أخرى في مباريات ودية واستعراضية.

في المسابقات الأخرى غير الدوري الإسباني، فإذا نظرنا إلى كأس الملك سنجد أن برشلونة هو الأكثر فوزًا في كأس الملك، بينما ريال مدريد هو الأكثر فوزًا في دوري أبطال أوروبا أو كأس أوروبا.

البطولة عدد المواجهات فوز ريال مدريد فوز برشلونة التعادل الدوري الإسباني 193 81 77 35 كأس التتويج 1 0 1 0 كأس ملك إسبانيا 38 13 17 8 كأس الدوري 6 0 2 4 السوبر الإسباني 19 10 7 2 دوري أبطال أوروبا 8 3 2 3 جميع المنافسات 265 107 106 52

كم عدد بطولات ريال مدريد وبرشلونة؟

فاز البلانكوس بـ 36 لقبًا من الليجا - وهو رقم قياسي - ويتقدم على البلوجرانا بثمانية ألقاب، والأمر أكثر وضوحًا عندما يتعلق بدوري أبطال أوروبا، مع امتلاك الميرينجي 15 أمام خمسة للكتلان.

فاز الريال بكأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي الآن) مرتين ، في حين أن برشلونة هو البطل التاريخي لكأس الكؤوس الأوروبية التي ألغيت بأربعة انتصارات.

فاز البلوجرانا بكأس المعارض بين المدن - الذي أصبح فيما بعد كأس الاتحاد الأوروبي - ثلاث مرات، ولكن ذلك قبل الاعتراف بالبطولة من قبل الاتحاد الأوروبي.

البطولة ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني 36 29 كأس الملك 20 32 السوبر الإسباني 13 16 دوري أبطال أوروبا 15 5 كأس الكؤوس الأوروبية 0 4 الدوري الأوروبي 2 3* كأس السوبر الأوروبي 6 5 كأس العالم للأندية 5 3 كأس إيفا دوارتي 1 3 كأس الدوري الإسباني 1 2 كأس الإنتركونتيننتال 4 0 كأس لاتين 2 2 كأس إيبرو أميريكان 1 0 المجموع 106 103

*برشلونة فاز بكأس المعارض المسمى القديم للدوري الأوروبي قبل أن يصبح بطولة رسمية

فاز برشلونة بكأس الملك 32 مرة أكثر من ريال مدريد ، ويمكنك أن ترى قوتهم في الفترة الأخيرة في حقيقة أنهم ليسوا متخلفين كثيراً

عانى كلا الناديين بشكل مستمر في السبعينيات والثمانينيات حيث سيطرت الأندية الإنجليزية والإيطالية والألمانية ، ولكن الفرق في الأرقام القياسية لمنافسي الكلاسيكو يعود الفضل في العقدين السابقين لذلك.

فاز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا خمس مرات متتالية بين 1956 و 1960 ومرة أخرى في عام 1966، كما سيطروا على الدوري الإسباني، وفازوا به 18 مرة بين 1950 و 1980 إلى خمس مرات لبرشلونة .

كم عدد الكرات الذهبية لريال مدريد وبرشلونة؟

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تم تعريف العصر الحالي لكرة القدم بعصر رونالدو وميسي بقدر ما حدده ريال مدريد وبرشلونة كأندية ، على الرغم من أن كريستيانو رونالدو قد كسر هذه الصورة منذ الانضمام إلى يوفنتوس.

بدأت منافسة اللاعبين على الكرة الذهبية منذ أن قرر كريستيانو مغادرة مانشستر يونايتد إلى الدوري الأسباني.

تجاوز ميسي رونالدو بست كرات ذهبية إلى خمسة للمهاجم البرتغالي عندما حصل عليها ديسمبر 2019.

الجائزة ريال مدريد برشلونة الكرة الذهبية 11 12

فوز ميسي يعني أن برشلونة يتقدم بـ 12 كرة ذهبية إلى 11 لريال مدريد . يوهان كرويف - الذي حصل على الجائزة ثلاث مرات، الأقرب لرونالدو وميسي، إلى جانب ميشيل بلاتيني - فاز بها مرتين بقميص بلاوجرانا، وريفالدو ورونالدينيو، كما حصل عليها خريستو ستويتشكوف ولويس سواريز (الكبير).

بعد أن فاز ألفريدو دي ستيفانو بالكرة الذهبية مرتين، وريموند كوبا في سنوات متتالية في الخمسينيات من القرن الماضي ، ابتعد ريال مدريد - وهو أمر ممتع للتفكير فيه الآن نظرًا لشهرته المعاصرة لتوقيعه "Galacticos ''.

لم يأت البالون دور التالي للريال حتى عام 2000 ، وقد يكون من المثير للجدل تصنيفه فقط على أنه فوز في مدريد نظرًا لأنه ذهب إلى لويس فيجو، الذي قضى نصف العام على الجانب الآخر في برشلونة قبل انتقاله المفاجئ إلى العاصمة.

فاز بالكرة الذهبية رونالدو نازاريو وفابيو كانافارو قبل سيطرة كريستيانو رونالدو وميسي، وفاز مودريتش بالجائزة في 2018 متقدمًا على الدون في حين أن ليونيل ميسي لم يحتل أي مركز من الثلاثة الأولى.

وجاء ميسي ليعود إلى الواجهة بعد تحقيق الكرة الذهبية في 2019 ثم 2021 لكن كريم بنزيما ظهر في 2022 ليخطف الجائزة.

ومن جديد فاز البرغوث بالكرة الذهبية في 2023 ولكن وقتها لم يكن لاعبًا في برشلونة وبالتالي لم تحتسب للنادي الكتالوني.