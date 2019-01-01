ريال مدريد يستعلم عن إيكاردي

الأرجنتيني يتألق في باريس

أفادت مصادر في إيطاليا بوجود اهتمام من قبل ريال مدريد بالتعاقد مع مهاجم إنتر المعار في باريس سان جيرمان ماورو إيكاردي بعد تألقه الموسم الجاري.

وسجل الأرجنتيني 14 هدفاً في 18 مباراة مع بي إس جي بكل المسابقات بالموسم الجاري بعد انتقاله من النيراتزوري إلى فرنسا الصيف الماضي.

وقال "FcIN" إن مسؤولين من النادي الملكي قاموا بالاستعلام عن موقف إيكاردي، وطبيعة الاتفاق بين إنتر وباريس سان جيرمان بخصوص اللاعب.

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وينص الاتفاق بين الناديين على إعارة رأس الحربة للموسم الجاري، مع وجود بند بأحقية الشراء مقابل قرابة 70 مليون يورو، والذي تحدثت التقارير عن عزم بي إس جي تفعيله.

وأضاف التقرير أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لفت انتباهه المستوى المميز لإيكاردي هذا الموسم في فرنسا، وهو ما دفعه للاستعلام عن موقفه.

وسبق وارتبط خريج أكاديمية برشلونة سابقاً بريال مدريد، ولكن أوضحت تقارير وقتها أن النادي الملكي تراجع عن ضمه بسبب نفوذ زوجته ووكيلته واندا نارا.

وأشار الموقع الإيطالي أن نارا نفسها لا تحبذ فكرة استمرار إيكاردي في بي إس جي بسبب عدم استقرارها في العاصمة الفرنسية بسبب عملها في إيطاليا.

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وكان أنطونيو كونتي، مدرب إنتر، طالب في أكثر من تصريح ببيع إيكاردي وبقية اللاعبين المعارين لجمع أموال تساعد في إبرام صفقات لتدعيم صفوفه فريقه.