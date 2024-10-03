"وصلنا إلى القاع" .. غرفة ريال مدريد تشتعل بعد صفعة ليل و3 حقائق تفزع أنشيلوتي!

10 كيلومترات تفضح عجز الملكي

كشفت تقارير صحفية، عن كواليس ما دار في غرفة ملابس فريق ريال مدريد، بعد تلقي الخسارة الأولى هذا الموسم أمام ليل الفرنسي.

وفي واحدة من أكبر مفاجآت دوري أبطال أوروبا، سقط حامل اللقب والبطل التاريخي ريال مدريد على يد مضيفه ليل الفرنسي، بنتيجة (1-0)، أمس الأربعاء في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بالمسابقة.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الجملة التي ترددت داخل غرفة ملابس الريال بعد المباراة هي "لقد وصلنا إلى القاع"، في إشارة إلى أن الخسارة كانت معبرة عن حالة التراجع التي يعيشها الفريق مؤخرًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة، إلى أنشيلوتي غاضب من حقيقة كونه عجز تمامًا عن تغيير نمط الفريق، باستثناء آخر 10 دقائق من اللقاء، رغم أنه أجرى كل المحاولات الممكنة خلال الشوط الثاني من المباراة، سواء بتبديل اللاعبين أو تغيير المراكز، لكن الاستجابة كانت دائمًا هي نفسها.

وأوضحت "ماركا" أن المسافة التي قطعها لاعبو ليل إجمالًا خلال اللقاء (117.9 كيلومتر)، تزيد بـ10 كيلومترا عما قطعه لاعبو ريال مدريد، وهو فارق يعكس بوضوح الكثافة التي خاض بها كل فريق المباراة، مشيرة إلى أن الجهاز الفني لا يهتم بكم المسافة بل بجودة الكيلومترات المقطوعة، والتي افتقر معظمها إلى الكثافة المطلوبة.

وتابعت: "هناك حقيقة أخرى تقلق الجهاز الفني لريال مدريد وهي البطاقات الصفراء الثلاث التي تلقاها لاعبو ريال مدريد، بيلينجهام ومودريتش وروديجر، بشكل متتالي، نتيجة للعجز الذي شعروا به في مواجهة لاعبي ليل على أرض الملعب.