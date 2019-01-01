مفاوضات متقدمة بين أرسنال وريال مدريد بخصوص فاسكيز

اللاعب خارج خطط زيدان

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن مفاوضات متقدمة بين أرسنال وريال مدريد بخصوص لاعب الأخير لوكاس فاسكيز.

ويبحث أرسنال عن لاعب لتدعيم خط هجومه في مركز الجناح، وارتبط بالإيفواري ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس.

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وذكرت "آس" أن الفريقين في مراحل متقدمة بالمفاوضات بخصوص فاسكيز، وأن الصفقة ستحسم في الأيام المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد يطلب 35 مليون يورو لبيع جناحه الإسباني بعدما خرج من حسابات المدرب زين الدين زيدان.

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أرسنال، بحسب التقرير، عرض 32 مليوناً و3 ثلاثة إضافية في شكل حوافز متعلقة بالمشاركة، مما يجعل الصفقة قريبة.

ويحاول ريال مدريد تقليل عدد اللاعبين في قائمته وبيع الذين لا يدخلون في حساباته قبل انطلاق المعسكر التدريبي الأسبوع المقبل.