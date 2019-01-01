سيبايوس يحدد قراره بشأن ميلان أو توتنهام منتصف الشهر

داني سيبايوس نجم وسط ملعب فريق ريال مدريد يحدد مصيره من الانضمام لتوتنهام أو ميلان منتصف الشهر الجاري.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن داني سيبايوس نجم خط وسط ملعب ريال مدريد سيحدد مستقبله خلال شهر يوليو الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن اللاعب لا يزال لديه الكثير من التفكير ليقوم به قبل أن يحسم مستقبله في الفترة المقبلة.

ويعد سيبايوس ضمن اهتمامات نادي ميلان الإيطالي وتوتنهام الإنجليزي أيضًا، وشوهد مع باولو مالديني المدير التقني للروسونيري.

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ويريد اللاعب الرحيل عن ريال مدريد بشكل مؤقت فقط، حيث يسعى للعودة بعد موسم واحد ورحيل على شكل إعارة وليس بيع نهائي.

ويمضي اللاعب إجازة طويلة في الوقت الحالي عقب مشاركته مع منتخب إسبانيا تحت ٢١ عام في بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب والتي فاز بها على حساب ألمانيا في النهائي.

جدير بالذكر أن سيبايوس كان قد خرج من حسابات المدير الفني زين الدين زيدان وهو ما دفعه لقبول الرحيل عن النادي الملكي في الموسم الجديد.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ يوليو ٢٠١٩