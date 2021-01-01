رياض محرز: تحملت مسؤولية ركلة الجزاء، والثقة سر النجاح

تصريحات النجم الجزائري..

كشف رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي، عن كواليس تنفيذه لركلة الجزاء التي احتسبت أمام بوروسيا دورتموند، فيما رفض الحديث الآن عن مواجهة باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدولي الجزائري نفذّ ركلة الجزاء بنجاح في شباك مارفين هيتز بالشوط الثاني معلنًا عن تعادل السيتي بهدف لمثله، في المباراة التي انتهت بفوز النادي الإنجليزي بهدفين لهدف.

الفوز كان بنفس نتيجة الفوز في الذهاب بملعب الاتحاد، ليصل السيتي أخيرًا إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ويضرب موعدًا قويًا مع باريس سان جيرمان.

محرز بعد المباراة تحدث إلى الصحافة وقال "لقد كانت مباراة مفتوحة وجيدة، لا أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد للغاية لكننا عدنا بعد هدفهم ولعبنا بشكل جيد، لقد صنعنا الفرص وفي النهاية أتيحت لنا الفرصة للتسجيل وفعلنا ذلك".

كما أضاف "كنت أرغب في تسجيل ركلة الجزاء التالية التي سنتحصل عليها، لا أتذكر من سدد في المباراة الأخيرة، لكنني رغبت في تسديد التالية".

وتابع الدولي الجزائري "عندما جاءت ركلة الجزاء عرفت أنني من سأسدد، كان الجميع يعرف أيضًا، لقد تحملت المسؤولية وهذا جيد للفريق".

وواصل "كنا واثقين من أننا سنعود في النتيجة في الشوط الثاني وهذا ما فعلناه، ربما كان بمقدورنا تسجيل المزيد في الشوط الأول، كانت الفرصة أمامي لكن المدافع أنقذها، الثقة هي سبب نجاحنا".

وأتم متحدثًا عن مواجهة باريس "باريس سان جيرمان فريق جيد للغاية مع لاعبين جيدين للغاية ولكن دعونا نركز على مباراتنا القادمة أمام تشيلسي، سيكون لدينا الوقت للتفكير في دوري أبطال أوروبا".

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي يحتاج إلى ثلاثة انتصارات فقط لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في وقت يلعب فيه نهائي كأس كاراباو مع توتنهام ووصل أيضًا إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.