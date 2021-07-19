روني يحذر سانشو ومانشستر يونايتد!

واين روني أسطورة مانشستر يونايتد يحذر لاعب الشياطين الحمر الجديد وجماهير الفريق.

حذر واين روني نجم فريق مانشستر يونايتد المعتزل مواطنه جادون سانشو من الضغط الذي سيقع عليه في صفوف الشياطين الحمر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روني لصالح شبكة "سكاي سبورت"، وأكد خلالها أن اللاعب لديه إمكانيات كبيرة ستفيد الفريق.

وقال روني: "سانشو لاعب رائع، يسجل الأهداف ويصنعها، وهو صفقة مميزة بالنسبة لمانشستر يونايتد بكل تأكيد".

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وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك الكثير من الضغط عليه في البداية، ذلك الأمر طبيعي ويجب أن يحدث في مانشستر يونايتد".

وأردف: "سانشو سيأتي وهناك حديث عن عدد آخر من اللاعبين، الآن الجماهير تنتظر النجاح، والبطولات، وسولشاير والجميع سيقعون تحت الضغط".

وأنهى كلماته: "المنافسة تشمل مانشستر سيتي وتشيلسي بطل دوري الأبطال، وليفربول ويجب أن ينضم لهم مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط أيضًا برافاييل فاران نجم فريق ريال مدريد، ومن المنتظر حسم الصفقة خلال أيام.