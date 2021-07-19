الاتحاد الدولي يوضح حقيقة القواعد الجديد المثيرة للجدل

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يعلن بشكل رسمي عن حقيقة القواعد الجديدة المثيرة للجدل التي نشرتها "موندو ديبورتيفو"، قبل أيام.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حقيقة الأنباء التي تم تداولها في الساعات الماضية حول مجموعة القواعد الجديدة التي يريد أن يدخلها على الرياضة الشعبية الأولى في العالم.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبل قليل، وأكد من خلاله أن تلك التغييرات الجذرية لا نية لها.

ما الذي قاله الاتحاد الدولي في بيانه؟

وأوضح الاتحاد الدولي أنه لم يقم بأي تجارب تخص تلك القواعد، ونافيًا أن يكون قد تم مناقشة تلك التطويرات في الفيفا أو مجلسه.

وكتب: "لا توجد خطط في الوقت الحالي لأي تغييرات من ذلك النوع، ولم نناقش حتى الأمر بيننا، وبالتالي لن تتم تجربته في الأيام في بطولة تخص الشباب في هولندا".

ما هي المقترحات التي تم تداولها؟

وكانت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، قد ذكر أن الاتحاد الدولي اقترح أربعة تعديلات على القوانين الحالية، وكان الاقتراح الأول يقضي بتقليص زمن المباريات إلى 60 دقيقة فقط، تكون ملعوبة بشكل كامل، بمعنى أن يكون كل شوط 30 دقيقة دون أي توقف كحال كرة السلة.

أما الاقتراح الثاني فيقول أن يكون عدد التبديلات في المباراة غير محدود، ذلك الأمر سيسمح بمشاركة كل اللاعبين المقيدين في القائمة، وتغيير طريقة اللعب في أكثر من مناسبة.

ويقضي الاقتراح الثالث أن يتم لعب رميات التماس بالقدم بدلًا من اليد، حيث يتم النظر لتلك الحالة كشاذة في كرة القدم، فما الداعي لاستخدام اليد في لعبة تلعب بالقدم.

أما الاقتراح الرابع والأخير فيهدف لاستبعاد اللاعب الذي يحصل على بطاقة صفراء لمدة خمس دقائق من أرض الملعب، ويسمح له بالعودة بعدها.

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