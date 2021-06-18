رونالدينيو مودعًا راموس بسخرية: "تتذكر تلك الليلة؟".. والإسباني يرد

رونالدينيو نجم برشلونة السابق يودع سيرجيو راموس برسالة ساخرة بعد انتهاء مسيرته مع ريال مدريد.

انضم البرازيلي رونالدينيو أسطورة نادي برشلونة الإسباني إلى ركب مودعي سيرخيو راموس بعد انتهاء رحلته التي دامت لمدة 16 عامًا مع نادي ريال مدريد.

لكن وبدلًا من توديع راموس بطريقة اعتيادية، قرر رونالدينيو التلاعب مع المدافع الإسباني، والسخرية من الفترة التي تواجها فيها خلال مباريات الكلاسيكو الشهيرة بين 2005 و2008 عندما رحل البرازيلي من صفوف "البلوجرانا".

ونشر رونالدينيو صورة تجمعه مع راموس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، خلال واحدة من مباريات "الكلاسيكو" في موسم 2006-2007، وعلق عليها: "راموس، هل تتذكر تلك الليلة؟".

ويبدو أن رونالدينيو كان يقصد في رسالته تذكير راموس بالمباراة التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة في موسم 2005-2006، والتي تألق فيها البرازيلي ومر من مدافع النادي الملكي "الشاب حينها" في العديد من المناسبات بطرق مختلفة.

وتمكن رونالدينيو من قيادة النادي الكتالوني إلى الفوز بنتيجة 3-0 على ملعب سانتياجو بيرنابيو، في اللقاء الذي شهد قيام جماهير "الميرنجي" بالتصفيق للنجم البرازيلي أثناء خروجه من الملعب.

لكن بدلًا من ذلك نشر رونالدينيو صورة كما أسلفنا من موسم 2006-2007، والذي فاز فيه ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 2-0 في "سانتياجو بيرنابيو" وقام راموس يومها بصناعة هدف بعرضية مذهلة إلى راؤول جونزاليس.

كيف رد راموس على رونالدينيو؟

راموس لم يتأخر كثيرًا في الرد على رونالدينيو، حيث قام المدافع الإسباني بالكتابة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلًا: "بالطبع أتذكرها، لكن بعد هذه الصورة بعد بضعة أشهر أفضل بكثير".

I do… but this one a few months later was way better @10Ronaldinho pic.twitter.com/RQ8ft4Kn4X — Sergio Ramos (@SergioRamos) June 18, 2021

وأرفق راموس صورة لاحتفال نادي ريال مدريد بتحقيق لقب الدوري الإسباني للمرة الثلاثين في تاريخه.

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