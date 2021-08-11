رونالدينيو: مع ميسي وراموس أشم رائحة دوري أبطال أوروبا في باريس!

سعادة كبيرة من البرازيلي..

أعرب أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو عن سعادته بانضمام الثنائي ليونيل ميسي وسيرخيو راموس إلى باريس سان جيرمان هذا الصيف.

وكان راموس قد انضم أولًا إلى بي آس جي بنهاية عقده في ريال مدريد، لكنه لم يشارك حتى الآن في تدريبات كتيبة ماوريسيو بوتشيتينو بسبب الإصابة.

أما ميسي فبعد مفاجأة فشل تجديد عقده مع برشلونة، قرر الوصول إلى ملعب حديقة الأمراء مع ارتدائه للقميص 30.

رونالدينيو، الذي سبق له اللعب بقميص باريس وبرشلونة، كتب رسالة سعيدة عبر إنستجرام، حيث قال "إنه لمن دواعي سروري أن ألعب في هذين الناديين".

كما أضاف "والآن أرى صديقي يرتدي هذا القميص (ميسي)، أتمنى لك العديد من اللحظات السعيدة ليو!".

وأتم "أنا أيضًا سعيد جدًا بصديقي سيرخيو راموس في الفريق ، أستطيع أن أشم رائحة دوري أبطال أوروبا في باريس".

وتألق رونالدينيو مع باريس سان جيرمان بعد انضمامه من جيرميو في 2001، ثم غادر في 2003 إلى برشلونة نظير 32 مليون يورو.

في كامب نو، البرازيلي كتب التاريخ وحقق الكرة الذهبية مع تتويجه بكل البطولات الممكنة وفي مقدمتها دوري الأبطال عام 2006.