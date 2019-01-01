خاص | رونالدو يفسر احتفاله الشهير

احتفال أصبح علامة مسجلة للبرتغالي

أوضح نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو من أين أتى احتفاله الشهير بالأهداف الذي اعتاد على القيام به في موسمه الأخير مع ريال مدريد وحالياً في إيطاليا.

واشتهر رونالدو في السنوات الأخيرة بالاحتفال بالقفز والصياح "سييي"، ما يعني "نعم" باللغات ذات الأصل اللاتيني، اللقطة التي أصبحت علامة مسجلة للبرتغالي.

رونالدو: نقاط المباراة أهم من روعة هدفي

وقال رونالدو في تصريحات خاصة مع "DAZN": "بدأت القيام بها عندما كنت في ريال مدريد، عندما فزنا كان الجميع يقولها، وبتلقائية أصبحت أنا أيضاً أقوم بالأمر".

وأضاف: "أتذكر تدريبات ما قبل الموسم في لوس أنجلوس، لعبنا مع تشيلسي وسجلت وقمت باللقطة، الجمهور سألني لماذا، قلت لا أعرف، تحدث معي بتلقائية، وهذا أفضل شيء بها".

وشغل رونالدو الإعلام مساء الأربعاء بعد قفزته وهدفه الخرافي في انتصار يوفنتوس على سامبدوريا بهدفين مقابل واحد بالدوري الإيطالي.

البرتغالي استعاد شهيته التهديفية بعد صيام في نوفمبر مع البيانكونيري بعدما سجل في كل لقاءات الفريق مؤخراً بالسيري آ ودوري الأبطال.

ويلعب رونالدو مع يوفنتوس الأسبوع المقبل في المملكة العربية السعودية لقاء السوبر الإيطالي أمام لاتسيو.