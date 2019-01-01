رونالدو: نقاط المباراة أهم من روعة هدفي

هدف رائع للنجم البرتغالي بعد وقوفه في الهواء ثانية ونصف لتسجيل هدف الفوز أمام سامبدوريا

كشف المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، عن رضاه التام عن مستواه الفترة الحالية، بعد تألقه أمام سامبدوريا بالدوري الإيطالي.

رونالدو قاد يوفي لاقتناص 3 نقاط جديدة بالجولة السابعة عشر من الكالتشيو، بعد الفوز على سامبدوريا بأرضه ووسط جماهيره بهدفين مقابل هدف.

يوفي افتتح التسجيل عن طريق باولو ديبالا، وأحرز جانلوكا كابراري التعادل لأصحاب الملعب، قبل أن يتدخل رونالدو برأسية مذهلة أدهشت جميع المتابعين مُقتنصاً الفوز للضيوف.

وقال رونالدو بعد المباراة:"لا أعرف الكثير عن تفاصيل هدفي، كل ما يهمني النتيجة وتحقيق الفوز أمام فريق صعب مثل سامبدوريا".

وأضاف:"الفريق كله أظهر شخصية رائعة، الهدف كان رائعاً ولكني هنا من أجل مساعدة الفريق وحصد الثلاث نقاط فقط".

وتابع:"عانيت من بعض المشاكل في ركبتي لمدة شهر ولكنها انتهت الآن، لذلك أشعر بحالة جيدة الآن وأطمح لمساعدة يوفنتوس للفوز بالبطولات".

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وأما عن مواجهة لاتسيو بالسوبر الإيطالي في الرياض:"مباراة نهائية الحظوظ فيها 50/50، لاتسيو يتمتع بفريق مميز جداً ولكن نثق في قدرتنا".

يذكر أن الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 42 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.