رونالدو يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع يوفنتوس

رونالدو متوهج بشكل كبير مع يوفنتوس في الفترة الأخيرة

وصل اليوم كريستيانو رونالدو، إلى هدفه الـ 50 مع يوفنتوس في كافة البطولات، بعد مشاركته أمام فيورنتينا.

وقاد الأسطورة البرتغالية، فريقه للفوز على فيورنتينا بثلاثة أهداف لهدفين، سجل منها هدفين في الجولة الـ 22 من الدوري الإيطالي.

وحقق رونالدو، إنجازه مع يوفنتوس في 70 مباراة خاضها بكافة المسابقات، منذ انضمامه مطلع الموسم الماضي قادماً من ريال مدريد.

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ونجح رونالدو في تسجيل 28 هدفاً الموسم الماضي، و22 هدفاً حتى الآن في الموسم الحالي بكافة المسابقات.

وفي سياق متصل، أصبح رونالدو أول لاعب يسجل للسيدة العجوز في تسع مباريات على التوالي، منذ دافيد تريزيجيه في 2005.

وبدأ رونالدو مسيرته التهديفية، في الأول من ديسمبر الماضي عندما سجل أمام ساسولو.

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ويأمل رونالدو في مواصلة سجله التهديفي بالسيري آ، يوم السبت القادم عندما يلعب يوفنتوس أمام فيرونا في الجولة الـ 23 من المسابقة.

جدير بالذكر أن يوفنتوس حالياً يحتل المركز الأول في جدول الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.