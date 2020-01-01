ساري يوضح سبب مشاركة دوجلاس كوستا أساسياً أمام فيورنتينا

كوستا شارك في فوز السيدة العجوز على فيورنتينا بثلاثية نظيفة

أوضح ماوريتسيو ساري، المدير الفني لنادي يوفنتوس سبب اختياره الدفع بدوجلاس كوستا، بشكل أساسي أمام فيورنتينا.

وحقق يوفنتوس فوزاً بثلاثية نظيفة، على فيورنتينا في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم، في الجولة الـ 22 من السيري آ.

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وقال ساري في تصريحات عقبت اللقاء: "رونالدو يقوم بعمل رائع في الفترة الحالية، ويحدث فرقاً معناً كما أنه في مستوى رائع من الجانب البدني".

وواصل: "نهدف إلى الحصول على إيقاع عال بأكبر قدر من الاستمرارية، ولكن هذا ليس سهلاً لأن الفريق يفقد الكثير من توازنه".

وتابع: "لدينا العديد من اللاعبين الهجومين، والعديد من الحلول، ومن الصعب اللعب بكافة الحلول معاً، اليوم فضلت بداية المباراة مع دوجلاس كوستا لإعطاء مزيد من الجانب العمق للجانب الهجومي".

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ويتصدر فريق السيدة العجوز جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق ست نقاط عن إنتر صاحب المركز الثاني.