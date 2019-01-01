رونالدو يمنح يوفنتوس لقب السوبر برأسية قاتلة في ميلان

كريستيانو رونالدو يفوز بلقبه الأول مع يوفنتوس على حساب الروسونيري بالسوبر الإيطالي



نجح يوفنتوس في انتزاع لقب كأس السوبر الإيطالي، بعد الفوز على نظيره ميلان بهدف دون رد.

المباراة جمعت بين الثنائي على ملعب الملك عبد الله في السعودية، وسط حشد جماهيري كبير للقمة الإيطالية.

يوفنتوس لعب المباراة بالتشكيل الأساسي، حيث شارك فويتشيك تشيزني كحارس، أمامه أليكس ساندرو، جيورجيو كيليني، ليوناردو بونوتشي وجواو كانسيلو.

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وأما بالوسط فشارك بليس ماتويدي، ميراليم بيانيتش، رودريجيز بينتانكور، وبالهجوم دوجلاس كوستا، كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا.

وعلى جانب آخر لعب ميلان بكل من سامو كاستيخو وباتريك كوتروني وتشالهان أوجلو بالهجوم، ومن خلفهم فرانك كيسي وتيموي باكايوكو والوافد الجديد لوكاس باكيتا، بجلوس جونزالو هيجواين على دكة البدلاء لشعوره بالحمى.

أول فرصة خطيرة بالمباراة كانت لميلان بعد خروج خاطيء من تشيزني في الدقيقة 24 ولكن باكايوكو فشل في استغلالها.

يوفنتوس نجح في هز الشباك بالدقيقة 35 بكرة ماتويدي، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود الفرنسي في حالة تسلل.

وكاد أن ينهي يوفي الشوط الأول متقدماً، بتسديدة قوية من رونالدو في الدقيقة 44 لتمر الكرة بجوار القائم.

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الرد السريع جاء من تشالهان أوجلو بقذيفة قوية تصدى لها تشيزني بالدقيقة 46.

بداية ميلان كانت خطيرة في الشوط الثاني، حيث اخترق كوتروني وسدد كرة قوية ارتطمت بالعارضة.

وبعدها تسديدة أخرى من رونالدو في الدقيقة 59 صدها دوناروما ببراعة، ردت بكرة أخرى لميلان ولكنها ضاعت على الروسونيري.

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لحظة الحسم جاءت في الدقيقة 61 من كرة رأسية لرونالدو سجل منها الهدف الأول، بعدما تلقى تمريرة رائعة من ميراليم بيانيتتش.

المدرب جينارو جاتوزو حاول إنقاذ الموقف بإجراء بعض التغييرات وإدخال هيجواين، ولكن دون جدوى وسط تماسك كبير لدفاع يوفنتوس.

فرانك كيسي ساهم في إنهاء حظوظ ميلان تماماً، بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

ويحصل بذلك يوفنتوس على لقب السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، بينما يتوقف رصيد ميلان عند اللقب السابع.