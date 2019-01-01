رونالدو يستعرض إنجازاته : يا له من موسم لا ينسى!

رسالة من النجم البرتغالي لجماهير بلاده وناديه يوفنتوس



أبدى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته البالغة بكل ما قدمه مع منتخب بلاده وناديه يوفنتوس هذا الموسم.

رونالدو اتخذ خطوة مفاجئة بمسيرته الصيف الماضي، بعدما رحل عن ريال مدريد وانضم إلى يوفي بـ100 مليون يورو.

النجم المخضرم قاد يوفنتوس لاقتناص لقب الدوري الإيطالي والسوبر المحلي، كما فاز مع البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.

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وقال رونالدو عبر حسابه على إنستجرام:"يا له من موسم لا ينسى، تجارب جديدة ونادي كبير ومدينة مثيرة، أرقام قياسية تم كسرها و3 بطولات".

وأضاف:"أريد توجيه الشكر لكل جماهير يوفنتوس على طريقة ترحيبهم به، لكم دوراً كبيراً في تلك الانتصارات، وأشكر أيضاً الجماهير البرتغالية التي ساعدتنا على تحقيق انتصار تاريخي جديد".

وتابع:"سيظل لكم مكانة خاصة جداً في قلبي، ولن أنسى كل اللحظات السعيدة والأرقام التي حققتها في عام 2019".

ونجح رونالدو في تسجيل هدف الفوز ليوفنتوس بالسوبر الإيطالي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري بعد تسجيل 21 هدف.

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وأحرز هاتريك في دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا، وأصبح أول لاعب يصل إلى 100 انتصار و125 هدف بدوري أبطال أوروبا.

ويعتبر البرتغالي أيضاً هو أول لاعب يحقق 10 بطولات أوروبية، وكذلك أول من يسجل في المراحل النهائية لبطولات:كأس العالم، اليورو، كأس القارات ودوري الأمم.

ويعد رونالدو أيضاً هو اللاعب الأول الذي يسجل في 10 نهائيات لمسابقات قارية منذ 2004 وحتى 2019.