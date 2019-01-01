رونالدو يستعرض إنجازاته : يا له من موسم لا ينسى!
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أبدى المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سعادته البالغة بكل ما قدمه مع منتخب بلاده وناديه يوفنتوس هذا الموسم.
رونالدو اتخذ خطوة مفاجئة بمسيرته الصيف الماضي، بعدما رحل عن ريال مدريد وانضم إلى يوفي بـ100 مليون يورو.
النجم المخضرم قاد يوفنتوس لاقتناص لقب الدوري الإيطالي والسوبر المحلي، كما فاز مع البرتغال بدوري الأمم الأوروبية.
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وقال رونالدو عبر حسابه على إنستجرام:"يا له من موسم لا ينسى، تجارب جديدة ونادي كبير ومدينة مثيرة، أرقام قياسية تم كسرها و3 بطولات".
وأضاف:"أريد توجيه الشكر لكل جماهير يوفنتوس على طريقة ترحيبهم به، لكم دوراً كبيراً في تلك الانتصارات، وأشكر أيضاً الجماهير البرتغالية التي ساعدتنا على تحقيق انتصار تاريخي جديد".
What an unforgettable season! New experiences, gigantic club, exciting city, broken records and three more titles! I have to thank all of Juventus fans for the wonderfull way I was welcomed in Italy! You’re a very important part of our victories! Thanks to all my fans around the world and particularly to the portuguese people that helped us reach another historical win for Portugal! You’ll allways have a special place in my heart! Personaly, I’ll never forget the great moments and new record-breaking achievments I’ve had so far in 2019: - Italian Supercup winning goal; - Serie A win, Best Player and 21 goals; - Nations League win and hat-trick; - First Player to reach 100 wins and 125 goals in Champions League; - First Player to win 10 UEFA titles; - First Player to score in all National Teams final stages: FIFA World Cup, UEFA European Cup, FIFA Confederations Cup and UEFA Nations League; - First Player to score in 10 consecutive National Teams final stages from 2004 to 2019; See you soon! Together we’ll keep fighting for new and amazing conquests! I’m counting on you! 🇵🇹🇮🇹🌍 🤜🏻🤛🏻🙌🏻💪🏻
وتابع:"سيظل لكم مكانة خاصة جداً في قلبي، ولن أنسى كل اللحظات السعيدة والأرقام التي حققتها في عام 2019".
ونجح رونالدو في تسجيل هدف الفوز ليوفنتوس بالسوبر الإيطالي، وحصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري بعد تسجيل 21 هدف.
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وأحرز هاتريك في دوري الأمم الأوروبية ضد سويسرا، وأصبح أول لاعب يصل إلى 100 انتصار و125 هدف بدوري أبطال أوروبا.
ويعتبر البرتغالي أيضاً هو أول لاعب يحقق 10 بطولات أوروبية، وكذلك أول من يسجل في المراحل النهائية لبطولات:كأس العالم، اليورو، كأس القارات ودوري الأمم.
ويعد رونالدو أيضاً هو اللاعب الأول الذي يسجل في 10 نهائيات لمسابقات قارية منذ 2004 وحتى 2019.