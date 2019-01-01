رسميًا - بوبان ومالديني يبدآن مشوارهما مع ميلان

نجم ميلان السابق زفونيمير بوبان يعلن الرحيل عن صفوف الاتحاد الدولي لكرة القدم لينضم للعمل في الروسونيري كمدير لكرة القدم بالنادي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن استقالة نائب الأمين العام زفونيمير بوبان نجم فريق ميلان السابق من منصبه في "فيفا" من أجل العودة لناديه الإيطالي.

جاء هذا في بيان نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني، وذكر من خلاله أن بوبان سيتولى منصب مدير كرة القدم في الروسونيري.

وقال بوبان: "أنا ممتن للغاية للرئيس جياني إنفانتينو بسبب الفرصة التي منحها لي بعد عام 2016 وانتخابه، لقد كان من دواعي فخري أن أكون جزءًا من تلك الإدارة".

وأضاف: "ترك الاتحاد الدولي لكرة القدم يعد أمرًا صعبًا للغاية، لكنني اتبعت قلبي في هذا القرار، كما فعلت عندما انضممت في البداية".

وأكمل: "الجميع في ميلان مثل عائلتي، وأعتبر المدينة كأنها منزلي، ولدي رغبة كبيرة من أجل مساعدة فريقي وهو أمر يعني الكثير بالنسبة لي".

وأعلن نادي ميلان أيضًا أن باولو مالديني قد أصبح المدير التقني الجديد للنادي، عقب رحيله عن مصبه الإداري السابق في الفريق.

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وكان بوبان قد مثل ميلان لمدة 10 أعوام وكان ضمن الجيل الذهبي للنادي تحت إدارة ساكي في تسعينيات القرن الماضي وحقق الكثير من الألقاب.