"رونالدو مهووس بكونه الأفضل وسيلعب حتى سن الـ 41"

مدرب اللياقة البدنية السابق بمانشستر يونايتد يكشف سر لياقة كريستيانو رونالدو الخرافية

قال ميك كليج، مدرب اللياقة البدنية السابق بنادي مانشستر يونايتد إن كريستيانو رونالدو شخص مهووس بالتحسن والتطور وبالوصول إلى الرقم 1 في كل شيء.

وعمل الرجل مع رونالدو أثناء الفترة التي قضاها النجم البرتغالي كلاعب في صفوف الشياطين الحمر والتي كانت بداية التألق وتسطير اسمه على خريطة كرة القدم العالمية.

وحول ذلك، كشف ميك كليج، مدرب اللياقة البدنية السابق بمانشستر يونايتد أن كريستيانو رونالدو مهووس بكونه الأفضل في كل شيء ويريد تحطيم كل الأرقام

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وأضاف: "كريستيانو رونالدو سيحطم رقم النمساوي بيكان والذي سجل 805 هدفًا خلال مسيرته الاحترافية كاملة، رونالدو بات قريبًا من معادلة هذا الرقم في الوقت الحالي"

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وتابع: "سيستمر رونالدو في تغيير طريقة لعبه مع تقدمه في القمر، تمامًا كما فعل جيجز. سيبقى في القمة لأنه مهووس بكونه الأفضل على الإطلاق وسيحرز أكثر من 805 هدفًا"

وأردف: "إنه يعمل بجد في كل الأوقات، إنه حذر للغاية فيما يتعلق بوقت راحته ونومه. لديه طباخ خاص، ويعرف كيف يتجنب التوتر ويولي اهتمامًا وثيقًا بالتفاصيل. هذا ليس سرًا"

وحول موعد اعتزال صاحب الـ 5 كرات ذهبية قال كليج: "رونالدو لديه القدرة للاستمرار في الملاعب لسنوات قادمة وأعتقد أنه سيكمل مسيرته حتى عامه الـ 41 وربما يتجاوز ذلك"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو سيصل إلى عامه الـ 36 بحلول الخامس من فبراير المقبل، ورغم ذلك ما زال النجم البرتغالي يقدم مستويات كبرى مع يوفنتوس في الدوري الإيطالي ودوري الأبطال.